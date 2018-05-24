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Агропром и пищевая промышленность

В Нижегородской области заложен яблоневый сад

  •  © mcx-nnov.ru

В Шарангском районе состоялся первый этап закладки яблоневого сада сортов Мельба и Антоновка на площади 6 га.

Общая площадь сада составит более 20 га. Второй этап закладки сада пройдет осенью текущего года.

«Особое внимание в регионе уделяется решению вопросов импортозамещения плодово-ягодной продукции, — подчеркнули в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области. — В 2018 году аграрии области планируют посадить многолетние насаждения на площади 112 га, в том числе 82 га интенсивных садов и кустарниковых насаждений, 30 га земляники».

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https://mcx-nnov.ru/detail3.php?ID=2146

Нижегородская область, садоводство, фруктовый сад
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