Демонтажный робот РОИН

Что такое демонтажный робот?





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Демонтажный робот представляет собой многофункциональную машину, на манипулятор которой устанавливаются различные инженерные агрегаты. В зависимости от используемого навесного оборудования определяется его функциональное назначение. В качестве рабочего органа может использоваться гидравлический молот, бетонолом, ножницы гидравлические, различные грейферы, ковши и другое технологическое гидравлическое и механическое оборудование. Управление роботом осуществляется с помощью пульта по цифровому радио или проводному каналу. Использование дистанционного управления позволяет проводить опасные демонтажные работы, когда оператор остается на безопасном расстоянии. Дополнительно, для увеличения дальности управления, демонтажный робот может быть оборудован видеокамерами. В таком исполнении оператор управляет роботом, ориентируясь на изображение, выводимое на монитор, и датчики, установленные на демонтажного робота. Эффективность демонтажного робота обуславливается различными показателями, к которым относятся: время, производительность, безопасность, экономичность.

Почему бы не использовать тяжелую спецтехнику?

Очевидно, что машинизированный труд выше по производительности, чем ручной. Однако бывают случаи, при которых необходимо проводить работы в местах, куда не может проехать бульдозер или экскаватор. Сравнительно небольшие габариты демонтажного робота позволяют проезжать внутрь зданий, иногда даже поднимать его на лифтах. Самый простой пример использования демонтажного робота это снятие стяжки. На больших площадях у бригады рабочих, использующих ручной инструмент, может уйти несколько дней пока работа будет выполнена. В свою очередь демонтажный робот способен выполнить эту задачу в разы быстрее за счет использования более тяжелого и производительного разрушающего инструмента. Также стоит отметить тот факт, что робот не устает и к концу смены производительность остается на прежнем уровне. Бывает, что при реконструкции зданий требуется провести частичный снос внутренних стен или перегородок. Для демонтажного робота не имеет значения работать с горизонтальными или вертикальными объектами. Разрушение вертикальных бетонных или кирпичных объектов проводится так же легко с использованием тяжелого, по меркам человека, молотом или ножницами. При этом мощный манипулятор сохраняет высокую точность, которая обеспечивает безопасность и предотвращает непредвиденные обвалы.

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Что может демонтажный робот? Только демонтаж?

Судя по названию логично предположить, что робот предназначен для демонтажа и разрушения различных конструкций, но это не так. Демонтажный робот может копать, перемещать предметы, использоваться в качестве подъемника, бурить скважины и много другое. Имея одну машину, можно заменить целый автопарк спецтехники. Спектр работ демонтажного робота определяется установленным на него навесным оборудованием:

Земельные работы:

Ковш общеземельный. Применяется для разработки котлованов, погрузки и разгрузки сыпучих материалов.

Планировочный ковш. Для планирования насыпи, перемещения сыпучих мягких грунтов.

Траншейный ковш. Для рытья узких траншей, для укладки кабеля или трубопровода.

Бур гидравлический (гидровращатель) для бурения углублений для устройства заборов, колодцев и приямков различного назначения.

Рыхлитель (нож для мерзлого грунта) при земельных работах на мерзлом или твердом грунте, специально сконструирован для оптимального рыхления и дробления твердых материалов.

Перемещение:

Захват гидравлический. Для работы со столбами, бордюрами; для укладки; для работы с металлоломом; при погрузке бреве, при замене шпал.

Вилочный захват. Для поднятия, перемещения, разгрузки/погрузки, штабелирования грузов.

Грейфер строительный для перемещения различных несыпучих грузов при строительстве и реконструкции объектов

Грузоподъемные:

Крановый крюк для осуществления грузоподъемных работ. Изделие выдерживает статические нагрузки. Крюк снабжается предохранительным замком, предотвращающим самопроизвольное выпадение съёмного грузозахватного приспособления.

Люлька. Т.е робота можно использовать в качестве подъемника.

Специализированные:

Мульчер для измельчения древесного кустарника и пней на корню.

Навесной бетоносмеситель для приготовления однородных бетонных смесей. Навесной бетоносмеситель позволяет повысить эффективность при приготовлении растворов для проведении строительных и восстановительных работ.

Все оборудование можно менять на месте в течении минуты с использованием технологии автоматической синхронизации гидравлического оборудования

Преимущества демонтажного робота:

Высокая скорость демонтажных работ по сравнению с рабочей бригадой. Робот может работать целый день без остановки.

Дешевле зарубежных аналогов, при полной комплектации возможностей больше. Низкая стоимость обслуживания и ремонта за счет собственного производства и отсутствия необходимости заказа запчатей.

Широкий спектр навесного оборудования. Быстрая смена навесного оборудования в течении 5 минут благодаря технологии АСГО

Безопасность оператора за счет точного дистанционного управления.

Применение демонтажного робота: