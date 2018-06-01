«Ильюшин» провел конкурс на разработку и изготовление интерьера Ил-114

Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина провел конкурс на разработку и изготовление интерьера и санитарно-бытового оборудования самолета Ил-114-300 на 68 мест.

Победителем стала компания «Русавиаинтер».

"Ил-114-300 — очень ожидаемый самолет, который займет свою нишу региональных перевозок по всей стране. Машина создается с применением новейших технологий проектирования и производства и станет базой для целого семейства самолетов различного назначения. Салон пассажирского Ил-114-300 будет организован с максимальной пользой и удобством для пассажиров. Для его создания будут применены современные материалы, обеспечивающие безопасность и комфорт на протяжении всего полета. Мы готовы предложить заказчикам гибкую систему конфигурации салона, позволяющую модифицировать интерьер в зависимости от их требований", — сказал первый заместитель Генерального директора ПАО «Ил» Павел Черенков.

В базовом исполнении салона планируется разместить 68 мест по схеме 2×2 с комфортным шагом расположения. Вместительные багажные полки увеличат общее пространство салона, и пассажиры смогут провозить багаж при себе. Эргономичные кресла, оптимальные системы освещения и кондиционирования, выполненные с использованием передовых технологий, позволят самолету выйти на конкурентный уровень комфорта с крупнейшими мировыми авиапроизводителями.

Региональный самолет Ил-114-300 рассчитан на автономное использование в аэропортах, не оборудованных бетонным и плотным грунтовым покрытием полосы, что расширяет спектр его применения. Для эксплуатации воздушного судна в слабооборудованных авиаузлах в него встроен трап для посадки и высадки пассажиров. Ранее в Государственной транспортной лизинговой компании сообщили, что рассматривается возможность увеличения объема контракта с ОАК на региональные самолеты Ил-114-300 за счет дополнительного опциона на 50 машин. В 2017 году компании уже подписали предварительный контракт на 50 таких самолетов.