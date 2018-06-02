В Сарове залили «первый бетон» на взлетно-посадочной полосе аэропорта «Миус»

Инициатором строительства выступило градообразующее предприятие РФЯЦ-ВНИИЭФ (входит в Госкорпорацию «Росатом»). Реконструкция аэропорта «Миус» в Сарове позволит открыть гражданское сообщение с Москвой и Нижним Новгородом.

Создание современного аэропорта станет важным этапом инфраструктурного проекта «Большой Саров». Предполагается создание на территории города благоприятных условий для привлечения молодых специалистов во все сферы. «Реконструкция взлетно-посадочной полосы дает вторую, мощную жизнь городу, — отметил Иван Каменских. — Реализация проекта „Большой Саров“ — не за горами, и развитие дорожной инфраструктуры здесь играет важнейшую роль». На первый этап реконструкции из федерального бюджета выделены 600 млн рублей. На строительной площадке работают 250 специалистов, используется до 100 единиц техники. Применяются мощности двух бетонных заводов для обеспечения работы двух бетонно-укладочных комплексов.

Реконструкция воздушной гавани началась весной текущего года и должна завершится к концу 2019 года. Обновится взлетно-посадочная полоса, появятся восемь новых сооружений управления воздушным движением, оснащенных передовым оборудованием обеспечения полетов днем и ночью в любых метеоусловиях. Аэропорт «Миус» сможет принимать любые воздушные суда. Одна из приоритетных задач — открыть гражданское сообщение с Москвой и Нижним Новгородом. Кроме того, современный аэродром необходим для обеспечения работы авиации МЧС и выполнения задач ядерного центра. «Тот комплекс вопросов, которые сегодня решаются в Сарове, имеют отраслевое и федеральное значение, — говорит директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков. — Мы очень рады тому, что дан старт реконструкции аэропорта. Выражаю признательность Президенту РФ Владимиру Путину за поддержку этого проекта».