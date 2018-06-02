В Тверской области строится военный арсенал с защитой от терактов

По информации Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в городе Торопец Тверской области строится новый арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов. Этот комплекс соответствует самым высоким мировым стандартам.

«Арсенал позволяет укрыть запасы ракет и боеприпасов от внешнего воздействия и обеспечить их сохранность и взрывопожаробезопасность. Полная загрузка каждого хранилища арсенала составляет до 240 тонн».

Ракеты, боеприпасы и взрывчатые вещества будут укрыты в бетонных и быстровозводимых хранилищах новой постройки. Возведение нового арсенала в городе Торопец позволит устранить существующий ныне перегруз на имеющихся объектах хранения.

Кроме этого арсенал строится таким образом, чтобы минимизировать возможность террористических актов на его территории, а также с учетом высоких экологических требований.