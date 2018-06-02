КРЭТ открыл в Москве общедоступную сеть электрозарядных станций

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Концерн «Радиоэлектронные технологии» ввел в эксплуатацию первую общедоступную сеть отечественных электрозарядных станций для парка электромобилей Москвы.

В рамках развития сети станция «ФОРА ЭЗС-АС» была установлена и введена в эксплуатацию в центре столицы по адресу: Гончарная ул., д. 20/1, стр. 1. В церемонии открытия приняли участие представители клубов владельцев электрокаров Москвы и Подмосковья.

«Открытие первой сети отечественных зарядных станций для электромобилей Москвы — это новый шаг на пути к популяризации электротранспорта в столице, — прокомментировал заместитель генерального директора КРЭТ Максим Моторин. — Особенно хочется отметить, что КРЭТ будет не только поставлять и устанавливать зарядные станции, но и разрабатывать и предлагать пользователям электромобилей собственное программное обеспечение для нашей сети. Концерн „Радиоэлектронные технологии“ во главе с Госкорпорацией Ростех решил поставить точку в спорах о том, что должно быть раньше: электромобили или сеть зарядных устройств. Мы решили, что сначала должна быть сеть, и мы начали ее развивать!»

До середины июня КРЭТ установит десять «быстрых» электрозарядок в Подмосковье и столько же в Сочи. До июня следующего года концерн сформирует в Москве сеть из 70 «медленных» зарядных устройств. Ранее КРЭТ уже предоставил десять «медленных» зарядных устройств «ФОРА ЭЗС-АС» компании «Мособлэнерго».

Развитие электротранспорта и соответствующей инфраструктуры является одним из приоритетных направлений инновационного развития автомобилестроения в России в соответствии с мировыми трендами.

Напомним, в феврале текущего КРЭТ, администрация Краснодарского края и компания «Каршеринг Руссия» (Делимобиль) подписали трехстороннее соглашение о развитии электротранспортной инфраструктуры на территории Краснодарского края. По условиям соглашения КРЭТ разворачивает сеть зарядных станций «ФОРА» на территории региона, обеспечивает ее операционное управление и предоставление услуг по зарядке электромобилей.

В настоящее время КРЭТ и входящий в его состав Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ) единственными в России ведут разработку и подготовку полного цикла производства электрозарядных станций для электромобилей. Станции «медленной» зарядки «ФОРА ЭЗС-АС» осуществляют полный цикл зарядки аккумуляторов электромобиля за 6 часов и успешно эксплуатируются в Москве, Московской области, Краснодаре, Сочи, Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте.