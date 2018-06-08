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Судостроение и судоходство

Новатэк строит «Кольскую верфь» в Мурманской области

Новые фотографии со стройки ЦСКМС (Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, Кольская верфь) в селе Белокаменка, западный берег Кольского залива.

Фото сделаны с помощью квадрокоптера в начале июня 2018 года. В конце приведена фотография от августа 2017 года, когда стройка только начиналась. Можно наглядно увидеть изменения на строплощадке за год.

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Фото год назад:

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Бонус: вид от Белокаменки в сторону Мурманска.

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ЦСКМС, Кольская верфь, Белокаменка, Новатэк, Мурманская область
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