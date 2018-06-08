Новатэк строит «Кольскую верфь» в Мурманской области
Новые фотографии со стройки ЦСКМС (Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, Кольская верфь) в селе Белокаменка, западный берег Кольского залива.
Фото сделаны с помощью квадрокоптера в начале июня 2018 года. В конце приведена фотография от августа 2017 года, когда стройка только начиналась. Можно наглядно увидеть изменения на строплощадке за год.
Фото год назад:
Бонус: вид от Белокаменки в сторону Мурманска.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
-
- Константин Летавин
- 08.06.201802:19
- 0