Новатэк строит «Кольскую верфь» в Мурманской области

Новые фотографии со стройки ЦСКМС (Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, Кольская верфь) в селе Белокаменка, западный берег Кольского залива.

Фото сделаны с помощью квадрокоптера в начале июня 2018 года. В конце приведена фотография от августа 2017 года, когда стройка только начиналась. Можно наглядно увидеть изменения на строплощадке за год.

Фото год назад:

Бонус: вид от Белокаменки в сторону Мурманска.