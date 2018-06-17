«Тракторные заводы» разработали инновационный проект в области агротелематики

Сотрудники группы инновационных разработок Концерна «Тракторные заводы» создали «Программно-аппаратный комплекс «Телематика АГРО», призванный с помощью транспортной телематики в режиме реального времени проводить мониторинг эксплуатируемой сельскохозяйственной техники.

В основе инновационного проекта — современные технологии, широко применяемые в сфере эксплуатации промышленных машин, когда установка систем удаленного мониторинга и диагностики позволяет организовать управление техническим парком организации на качественно новом уровне, значительно уменьшить риски возникновения аварийных ситуаций и влияние человеческого фактора. Применение этих же принципов для сельскохозяйственной техники позволяет обеспечивать автоматизированный контроль за машинами в режиме online на территории всей страны и за ее пределами.

Система мониторинга способна не только определять местонахождение, но и отслеживать состояние основных систем двигателя, расход топлива, планировать и вести оперативный учет сельскохозяйственных работ, а также проводить мониторинг химического состава почвы.

Актуальность проекта обусловлена трендом на оптимизацию эксплуатационных затрат за счет исключения непроизводительных потерь рабочего времени, неконтролируемых поездок и неучтенного расхода топлива.

Новейшая разработка «Тракторных заводов» в области агротелематики получила высокую оценку на «VII Национальной научно-технической конференции СоюзМаш» — проект признан лучшим в направлении «Технология транспортных систем и тракторное, сельскохозяйственное, коммунальное и дорожно-строительное машиностроение». Работа отмечена за комплексные технические решения, призванные повысить конкурентоспособность российского машиностроения.