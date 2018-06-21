Произведен технический запуск нового участка Калининско-Солнцевской линии столичного метро

Сегодня промежуточное, но очень важное событие — запуск технического поезда метро. Это еще не пассажирское движение, но это означает, что все тоннели проложены, все станции построены, вся стройка в основном завершена.

На отрезке метро предстоит работа по наладке оборудования, обкатке путей и оформлению различной документации, завершить их планируется в конце августа — начале сентября, когда по этой ветке поедут поезда с пассажирами.

На новом участке Калининско-Солнцевской линии от действующей станции «Раменки» до «Рассказовки» находятся семь станций, в том числе «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка». При их строительстве благоустраивались прилегающие к ним парки, скверы и дворы.

В перспективе эта ветка будет продлена до аэропорта «Внуково», а через центральную часть города соединена со старым участком Калининской линии от «Третьяковской» до «Новокосино».

Пока пассажиры смогут доезжать от «Рассказовки» до станций «Деловой центр» либо «Петровский парк».