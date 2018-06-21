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Транспорт и логистика

Произведен технический запуск нового участка Калининско-Солнцевской линии столичного метро

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Сегодня промежуточное, но очень важное событие — запуск технического поезда метро. Это еще не пассажирское движение, но это означает, что все тоннели проложены, все станции построены, вся стройка в основном завершена.

На отрезке метро предстоит работа по наладке оборудования, обкатке путей и оформлению различной документации, завершить их планируется в конце августа — начале сентября, когда по этой ветке поедут поезда с пассажирами.

На новом участке Калининско-Солнцевской линии от действующей станции «Раменки» до «Рассказовки» находятся семь станций, в том числе «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка». При их строительстве благоустраивались прилегающие к ним парки, скверы и дворы.

В перспективе эта ветка будет продлена до аэропорта «Внуково», а через центральную часть города соединена со старым участком Калининской линии от «Третьяковской» до «Новокосино».

Пока пассажиры смогут доезжать от «Рассказовки» до станций «Деловой центр» либо «Петровский парк».

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Москва, метро
  • Михаил Иванов Михаил Иванов
    21.06.1814:10:48

    Сколько же можно сроки-то срывать, в начале лета обещали открыть, в итоге только 21 июня технический пуск и без прогнозов…

    #1046536
    • Нет аватара Orchard
      21.06.1815:47:48

      Это вам не яичницу приготовить, чтобы четко в срок уложиться.

      #1046563
    • DKerr DKerr
      21.06.1819:07:20

      Насколько я понял, прогноз — «конец августа — начало сентября»

      #1046643
    • Ruslan Koreev Ruslan Koreev
      22.06.1812:52:39

      Тоннели в депо всё ещё не достроены, и август-сентябрь тоже под вопросом. А обещания открыть весной или в начале лета сразу были пустыми.

      #1046806
  • Andzej O'KamRupi
    22.06.1809:52:46

    Что замушлыймнаоодец все-таки. 21е июня ему не достаточно «начало лета».

    Что бы не делалось, какие достижения не достигались все равно найдет насчет чего поныть.

    Унылый людишко.

    #1046771
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