Произведен технический запуск нового участка Калининско-Солнцевской линии столичного метро
На отрезке метро предстоит работа по наладке оборудования, обкатке путей и оформлению различной документации, завершить их планируется в конце августа — начале сентября, когда по этой ветке поедут поезда с пассажирами.
На новом участке Калининско-Солнцевской линии от действующей станции «Раменки» до «Рассказовки» находятся семь станций, в том числе «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка». При их строительстве благоустраивались прилегающие к ним парки, скверы и дворы.
В перспективе эта ветка будет продлена до аэропорта «Внуково», а через центральную часть города соединена со старым участком Калининской линии от «Третьяковской» до «Новокосино».
Пока пассажиры смогут доезжать от «Рассказовки» до станций «Деловой центр» либо «Петровский парк».
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