Видео-история о компании Ростсельмаш канале Made in Russia

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На канале made in Russia вышло новое видео, посвященное лидеру рынка уборочной техники — компании Ростсельмаш!

Продукция Ростсельмаш признана более чем в 50 странах мира! На долю предприятия приходится 17% мирового рынка уборочной техники. Более того, компания является единственным представителем сельскохозяйственного машиностроения России в рейтинге Forbes и уже трижды попадала в книгу рекордов Гиннеса! За всю историю предприятия, которая насчитывает почти 90 лет, с конвейера вышло около 3 миллионов комбайнов — больше, чем у любого мирового производителя.

Клиенты с четырех континентов не зря отдают предпочтение российской сельскохозяйственной технике. Так сложилось, что настоящего профессионала легко распознать по машинам Ростсельмаш! Интересно, как компания добилась этого? А вот и узнаете!

Герои ролика будут рады вашим лайкам, репостам и комментариям!