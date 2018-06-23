Нижний Новгород принимает Чемпионат мира по футболу!





© Фото из открытых источников

21 июня я совершил поездку вместе с сыном в славный русский город Нижний Новгород посмотреть великого Месси. Сначала две оговорки, чтобы была понятна предыстория. Первое: я не являюсь футбольным фанатом, футбол смотрю постольку поскольку и только по телевизору. Никогда не был на стадионах больше, чем наш пермский стадион «Звезда», построенный в 1969 году. Поэтому Месси для меня никакой не великий, но так как сын живо интересуется футболом и играет за местный юношеский клуб, то слово «великий» выше не стал ставить в кавычки. Второе: я никогда не был в Нижнем Новгороде (или Горьком в советское время). Поэтому впечатления от города совершенно свежие, сравнивать не с чем. В этой заметке хотел поделиться своими наблюдениями о

1) городе, где проходит мировой чемпионат

2) объектах, построенных к чемпионату

3) организации проведения чемпионата.

Всё это на фоне исторического матча Аргентина — Хорватия, которая закончилась со счетом 0:3. Мировой футбол высшей пробы на фоне провинциального русского города в Поволжье. Тема статьи — «своими глазами», из первых рук. -) Материал авторский, все фотографии мои собственные, прошу не ругать.

Пока ехал в поезде в Нижний слышал от обывателей в вагоне кучу всякой ерунды. которую передают друг другу далекие от футбола люди. Первое: якобы гостиницы и местные жители взвинтили цены на жилье в десятки раз. Сразу же отвечаю: враньё. Некоторое увеличение стоимости проживания имеет место быть. Но не критично. Особенно для иностранцев. Мы решили ехать в последний момент, когда был выброс последней партии билетов ФИФА. Я зашел на booking — большинство мест в гостиницах было распродано. Затем я зашел на airbnb и сразу же нашел однокомнатную квартиру РЯДОМ со стадионом за 1700 рублей за ночь. Ребята, это всего 23 евро, за которые вы получаете отдельную квартиру 40 кв. метров улучшеной планировки со всеми удобствами. При этом хозяйка практически не подняла цену по сравнению с весной, я проверил по профилю. Таких предложений на airbnb -десятки в районе нового стадиона. Для любого европейца — это шок-цена (в хорошем смысле), да и для аргентинцев вполне сносно. Квартира располагается в новом престижном районе Нижнего Новгорода, построенном прямо на берегу Волги. Вот фотография, выполненная из окна квартиры, где виден кусочек стадиона. Обратите внимание на сотни автомобилей нижегородцев (к вопросу о «России за МКАДом»). Микрорайон называется «Седьмое небо». Рядом располагается одноименный торговый центр с якорным «Ашаном», первые этажи всех домов выделены под малый бизнес — огромное количество кондитерских, минипекарен, парикмахерских и т. д.





© Фото из открытых источников

В микрорайоне разбиты детские площадки, спортивные площадки, проведено озеленение. Ходит много мамаш с детишками. Почти к самому микрорайону протянули метро, построили новую станцию «Стрелка». Это к вопросу — будет ли работать ветка метро, которое построили для чемпионата мира. На этой ветке, кроме стадиона, сидит целый микрорайон на 30-50 тысяч человек. Теперь с жд воказала можно попасть на Стрелку за какие-то 5 минут. Очень удобно. Кстати, на время чемпионата многие горожане сдали свои квартиры болельщикам. В лифте я столкнулся со шведами (уже уезжали) и аргентинцами-хорватами (приезжали). Вся инфраструктура в домах, квартирах, вокргу — транспорт, шопинг — на хорошем европейском уровне.

Мы приехали с сыном 19 июня и сразу же пошли смотреть стадион. Он располагается прямо на стрелке — на месте слияния Оки и Волги. Как обычно трудно понять какая река больше — мне показалось даже, что Ока больше. Ну это старая история — мы, уральцы, считаем, что наша Кама раза в 2-3 больше Волги и это Волга впадает на самом деле в Каму, а не наоборот. В районе стадиона и микрорайона «Седьмое небо» построенная набережная высотой в 20 метров. Вот здесь она опускается к реке на высоту 10 метров. Сколько бетона сюда залито — одному Богу известно, но сооружение впечатляет. Очевидно строителям было нужно выравнять площадь перед стадионом, а волжский берег был пологим и неровным:





© Фото из открытых источников

Поворачиваемся от реки назад и перед нами огромный стадион. Знаете, одно дело на картинках в интернете, а совсем другое — рядом стоять. При всем при этом здание выглядит воздушным, оно даже как бы парит над землей. При этом его выкрасили в бело-сине-голубые цвета (ниже напишу какое это впечатление произвело на аргентинцев) — кто не знает, был такой в Нижнем клуб «Волга», ныне почивший в бозе. Это его клубные цвета. Клуб по-сути умер, но стадион остался в этих цветах.





© Фото из открытых источников

Рядом со стадионом прямо на стрелке стоит потрясающий православный собор Александра Невского. Не смотря на то, что он выглядит очень свежо, построен собор в 19 веке. Были у него сложные времена, но сейчас реконструирован и стоит посреди абсолютно пустого поля, что еще больше подчеркивает его архитектурные достоинства:





© Фото из открытых источников

Может быть имеет смысл в будущем замостить всё вокруг плиткой, асфальт несколько смазывает впечатление. Храм Александра Невского и стадион составляют на Стрелке удивительный ансамбль, который на годы вперед будет определять лицо города. Вот вид на стрелку со стороны Кремля (старой части города):





© Фото из открытых источников

А вот вид со стороны Канавинского моста через Оку:





© Фото из открытых источников

Зрелище феерическое. Должен сразу сказать, не знаю как аргентинцы, но европейцы просто офигевают от таких видов. Нет у них в Европе таких рек (и не будет!). Кто видел Рейн или Дунай, которые считаются громадными в Европе, тот согласится — это просто карлики по сравнению с нашими реками. Помню как гордо мне показывали Эльбу в Дрездене, — но ребята — это всего какие-то жалкие 300 местров в ширину! А в Нижнем на Стрелке — это километровые просторы. И это еще не все наши джокеры — наши сибирские реки еще шире. В общем я видел европейцев, которые стояли на холме Кремля и смотрели во все эти дали с отвалившимися челюстями.

Теперь идем в старую часть города смотреть архитектуру и прибывающих на матч иностранцев. Тут, конечно, есть свой аналог Никольской улицы в Москве, где собираются болельщики — Большая Покровская улица. На данной улице сохранилось много старинных зданий, проезд транспорта здесь запрещен — идеальное место для пеших прогулок. Я, как житель Перми, завидую белой завистью, что в Нижнем есть такая улица, которая представляет собой законченный архитектурный ансамбль. У нас, к сожалению у претендентов на пешеходную улицу не удалось сохранить в целости ансамбль, есть вставки новоделы, уродующие вид. Поэтому и не выгорела идея с такой зоной. А у нижегородцев такая улица есть. Город старинный, в прошлом очень богатый (Нижегородская ярмарка приносмила барыши местным купцам) — осталось много красивых зданий.





© Фото из открытых источников

Улица выглядит идеально ухоженной и ничем не уступает своим шикарным европейским аналогам. Вот театр на Покровке:





© Фото из открытых источников

Как видите, установлена удобная индикация на русском и английском языках. Полиция контролирует ситуацию. Но обстановка совершенно дружелюбная. Хорваты захватили одни кафешки и обвесили их своими флагами:





© Фото из открытых источников

… а аргентинцы обосновались в других местах на Покровской. Аргентинцев было раз в пять-десять больше. Они уже с утра 21 июня стояли по всей Покровской и пели песню «Vamos Argentina». Это продолжалось весь день! Если честно, я в первый раз столкнулся с латиноамериканским футбольным фанатизмом и был впечатлён. Мы все-таки не умеем так болеть, как аргентинцы (об этом ниже). Средний аргентинский болельщик — гораздо беднее хорвата. Это в основном бедные люди, которые внаверное весь год копили на поездку в Россию. Вот типичная картина в Нижнем Новогороде:





© Фото из открытых источников

Вы бы поехали на другой край земли в «дикую Россию» за своей любимой командой, если бы были инвалидом? По нижнему ходили толпы аргентинцев с фанатично горящими глазами, все как один в футболке с надписью «Месси», у многих наколки на эту тему. Они приехали сюда со своими беременными женами, маленькими детьми, стариками родителями. Я видел как один болельщик-аргентинец толкал коляску своего отца, рядом шла жена с животом и волочились трое сыновей от 3 до 7 лет. Вся эта гвардия поминутно останавливалась, встречая своих, и пела «Vamos…» Вот гости залезли на Т-34 с флагом Месси и целый час пели гимны на танке:





© Фото из открытых источников

Наши просто офигевали — у нас другой менталитет. Кстати, в Кремле была организована чудесная выставка, посвященная ВОВ, которую гости оценили — она пользовалась популярностью. Вот хорват залез на полуторку:





© Фото из открытых источников

Но, разумеется, главной точкой притяжения для болельщиков стал сам Кремль и особенно потрясающий вид на Волгу, Стрелку и стадион, который оттуда открывается:





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников

Потрясенные аргентинцы просто ложились на полянке на стравку и завороженно смотрели в волжские дали:





© Фото из открытых источников

или делали фото для своих родственников в Аргентине:





© Фото из открытых источников

Вы вообще представляете какими миллиоными тиражами виды России наводнили сейчас мировые социальные сети? Фактически происходит переоткрывание России планетой, наглосаксонская блокада потерпела полный крах. У каждого болельщика есть десятки родственников-друзей, для которых они постят виды, те делают репост и получается лавина — сотни миллионов людей в реальном времени видят реальную Россию, а не ту уродливую пародию, что пытались представть наглосаксонские сми. Реально происходит переворот в умах мирового уровня.

Но это всё политика, вернемся в Нижний Новогород. Вот фан-зона для болельщиков прямо под стенами древнего Кремля (чего, кстати, не решились сделать в Москве):





© Фото из открытых источников

Вот еще популярные виды Нижнего, которые расходятся сейчас по всему миру:





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников

И вот — вечер 21 июня. Болельщики начинают перемещаться из центра города на стадион. Выглядело это так: огромные колонны аргентинцев и хорватов, распевающие гимны, втягиваются в метро. Под землей разлетается многоголосое эхо, все колонны пропускаются через турникеты бесплатно (при наличии fan-id). Колонны втягиваются в вагоны, песни не смолкают, затем человеческое море нас выбрасывает из метро на Стрелке и несет к стадиону. Еще раз повторю — я никогда не был на таких матчах и стадионах и на меня произвело это неизгладимое впечатление. Что касается, кто победил на улице — аргентинцы или хорваты, тут без шансов — латиноамериканцы совершенно безбашенные, настоящие фанатики.

Теперь слово об организации процесса. На мой взгляд организация — просто выше всяких похвал. Уже от метро потоки людей умело разделялись по секторам. Для этого волонтеров посадили на сиденья высотой 3 метра, и они оттуда громко по английски повторяли куда какому сектору надо идти. Внизу работали сотни волонтеров, которые также дирижировали толпой. Контроль на входе на стадион был драконовский. Меня так в последний раз обыскивали, когда я в армию приехал и всю мою одежду сожгли в огромной печи. Все вещи тажтельно изучались. У аргентинца передо мной скрутили голову сувенирной матрешке, хотя она была принципиально цельная. В огромные чаны выбрасывали всё, что нельзя проносить. Каждый флаг и плакат изучался на предмет написанного: стоял специальный испаноговорящий офицер и требовал рассказать, что написано и изображено на каждом флаге и плакате. При этом всё делалось корректно и вежливо. Никаких инцидентов я не видел. Аргентинцы продолжали петь «Vamos» пока их обыскивали. -)

И вот стадион!





© Фото из открытых источников

Когда я заходил внутрь, у меня были те же самые ощущения, как у Максимуса из «Гладиатора», когда он в первый раз входил в Колизей (если кто помнит). Вблизи это настоящая громадина с коллонадой:





© Фото из открытых источников

Поднимаемся по лестнице идем по узкому проходу со светлым пятном в конце, добираемся до света и … ВАУ! Захватывает дух.





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников

Мы шли в толпе аргентинцев и при входе они все дружно выдохнули — все кресла выкрашены в бело-голубые цвета их флага. «Это наш стадион!» — дружно выдохнули они. И снова запели. -)





© Фото из открытых источников

Насчет того, удобно смотреть футбол на стадионе? Сектор С, разминка хорватской сборной. Видно ВСЁ! Даже как волоски шевелятся на голове Модрича. -)





© Фото из открытых источников

Автоматический полив поля — поливалки встроены в поле и выдвигаются из него автоматикой:





© Фото из открытых источников

Что касается самого матча … ну счет вы знаете. (( Мы сидели в аргентинском секторе и пережили вместе с ними все эмоции. Болельщики боролись до конца — они пели гимн «Vamos» даже на 90-ой минуте матча. Как только начинали голосить ховаты — сразу же вставала волна аргентинцев и давила хорватов напрочь. Жалко было смотреть на аргентинских детей — она там реально плакали, я не стал тут выкладывать фотографии, реальная трагедия, люди реально живут футболом. При этом Месси для них остается небожителем и идолом, он у них вне критики. Судя по поведению соседей, я понял, что дома у Кабальеро (вратаря) будут большие проблемы. Как бы вообще не убили мужика. Аргентинцы вокруг посекундно вскакивали и кричали ему оскорбления.

И всё-таки отдам им должное. Когда хорваты забили третий гол и прибежали к нашей трибуне праздновать, большинство аргентинцев встали и отдали должное овациями:





© Фото из открытых источников

Итог известен…





© Фото из открытых источников

В заключении расскажу как был организован вывод людей со стадиона. В поезде я слышал от наших, кто побывал на матче критику, но с ними не согласен. Итак, всю толпу со стадиона направили по определенному коридору, который был сделан так: все боковые улицы были перекрыты грузовиками, стояла цепь полицеских. Человеческая река текла к метро и к жд вокзалу. При этом выйти за оцепление было вполне можно — полицейские не препятствовали. Почему это правильно? Представьте, что было бы, если бы 50 тысяч человек, из которых 35 было аргентинцев, 10 хорватов и чутка наших свободно разбрелась бы по округе в 12 ночи. Незнакомый город, ночное освещение, спальные районы вокруг, среди них есть весьма непритязательный — барачного типа (видел его днём). Плюс настроение болельщиков проигравшей команды. Короче ясно, что ничего хорошего бы не произошло. А так, человеческая река дотекла до вокзала и легла там на площади и внутри, чтобы ждать бесплатного поезда ФИФА до Москвы. А кто-то, разумеется, рассосался по гостиницам.

Картина, когда тысячи аргентинцев лежали на привокзальной площади обернувшись в свои голубые знамена, как павшие бойцы, — феерическая. По человечески людей было жалко. Но в общем, это уже другая история. Фотки не выкладываю. Пятичасовым поездом вся эта толпа уехала в Москву. Никто не пострадал, все закончилось хорошо благодаря отточенной организации.

Вот такие впечатления по горячим следам. Надеюсь атмосферу передал. Большой Футбол в России! И еще есть возможность у каждого прикоснуться к этому.