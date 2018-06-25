На СРЗК «Иван Хурс» подняли Андреевский флаг

Сегодня на на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге прошла закрытая церемония передачи Военно-морскому флоту судна связи «Иван Хурс», предназначенного для Черноморского флота.

«Состоялась церемония передачи судна связи проекта 18280 „Иван Хурс“ ВМФ России. На судне поднят флаг Военно-морского флота РФ», — рассказали в пресс-службе. Представителей прессы на церемонию не пустили, сославшись на секретность.

«Иван Хурс» является вторым судном проекта 18280. Корабль был заложен осенью 2013 года. Назван в честь вице-адмирала Ивана Хурса, который внес вклад в создание и развитие разведки Военно-морского флота РФ.

Технические характеристики:

Водоизмещение: 2500 т. (стандартное)

Главные размерения: длина — 95 м, ширина — 16 м, осадка — 4 м.

Дальность плавания экономическим ходом: 8000 миль

Экипаж: 120 человек

Вооружение: четыре 14.5-мм пулеметные установки МТПУ

Серия:

Заводской № 787 — заложен 27.12.04 — спущен 30.09.13 — передан 30.12.14 — «Юрий Иванов» — КСФ