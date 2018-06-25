На СРЗК «Иван Хурс» подняли Андреевский флаг
Сегодня на на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге прошла закрытая церемония передачи Военно-морскому флоту судна связи «Иван Хурс», предназначенного для Черноморского флота.
«Состоялась церемония передачи судна связи проекта 18280 „Иван Хурс“ ВМФ России. На судне поднят флаг Военно-морского флота РФ», — рассказали в пресс-службе. Представителей прессы на церемонию не пустили, сославшись на секретность.
«Иван Хурс» является вторым судном проекта 18280. Корабль был заложен осенью 2013 года. Назван в честь вице-адмирала Ивана Хурса, который внес вклад в создание и развитие разведки Военно-морского флота РФ.
Технические характеристики:
Водоизмещение: 2500 т. (стандартное)
Главные размерения: длина — 95 м, ширина — 16 м, осадка — 4 м.
Дальность плавания экономическим ходом: 8000 миль
Экипаж: 120 человек
Вооружение: четыре 14.5-мм пулеметные установки МТПУ
Серия:
Заводской № 787 — заложен
Заводской № 788 — заложен 14.11.13 — спущен 16.05.17 — передан
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- Максим Алпеев
- 25.06.201816:05
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25.06.1816:53:56
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