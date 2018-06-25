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Армия и Флот

На СРЗК «Иван Хурс» подняли Андреевский флаг

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Сегодня на на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге прошла закрытая церемония передачи Военно-морскому флоту судна связи «Иван Хурс», предназначенного для Черноморского флота.

«Состоялась церемония передачи судна связи проекта 18280 „Иван Хурс“ ВМФ России. На судне поднят флаг Военно-морского флота РФ», — рассказали в пресс-службе. Представителей прессы на церемонию не пустили, сославшись на секретность.

«Иван Хурс» является вторым судном проекта 18280. Корабль был заложен осенью 2013 года. Назван в честь вице-адмирала Ивана Хурса, который внес вклад в создание и развитие разведки Военно-морского флота РФ.

Технические характеристики:

Водоизмещение: 2500 т. (стандартное)

Главные размерения: длина — 95 м, ширина — 16 м, осадка — 4 м.

Дальность плавания экономическим ходом: 8000 миль

Экипаж: 120 человек

Вооружение: четыре 14.5-мм пулеметные установки МТПУ

Серия:

Заводской № 787 — заложен 27.12.04 — спущен 30.09.13 — передан 30.12.14 — «Юрий Иванов» — КСФ

Заводской № 788 — заложен 14.11.13 — спущен 16.05.17 — передан 25.06.18 — «Иван Хурс» — КЧФ

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18280, Иван Хурс, СРЗК, Северная верфь, ВМФ
  • Нет аватара alex_uns
    25.06.1816:53:56

       

    #1047433
  • pol smit pol smit
    25.06.1817:25:16

    Передачу головного фрегата «Адмирал Горшков» российскому ВМФ перенесли на ноябрь, следует из годового отчета судостроительного завода «Северная верфь», где строится корабль.

    Изначально планировалось передать корабль флоту еще в 2017 году, но передача затянулась из-за ситуации вокруг зенитного ракетного комплекса «Полимент-Редут» производства концерна «Алмаз-Антей», которым должны оснастить фрегат.

    Позже передача «Адмирала Горшкова» ожидалась в конце лета, однако теперь сроки вновь сдвинули на ноябрь 2018 года, передает РИА «Новости».

    #1047435
  • Нет аватара Саша17
    25.06.1818:36:25

    Ура!!!

    #1047450
  • Нет аватара altman66
    25.06.1819:01:44

       

    #1047453
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