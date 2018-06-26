АО «Краслесинвест» запустило производство столярной плиты

«В сентябре 2017 года по поручению госкорпорации „Внешэкономбанк“ (ВЭБ) была запущена первая очередь — производство погонажной продукции. А сегодня мы стали выпускать столярную плиту, уникальный для России продукт, так как в страну он поставляется из Европы. Можно с уверенностью сказать, что мы участвуем в программе импортозамещения», — сказал заместитель генерального директора АО «Краслесинвсет» Вячеслав Непейвода.

Столярная плита стала новым изделием в линейке погонажной и клееной продукции предприятия. Производство строганого погонажа было запущено в сентябре 2017 года на площадях мебельной фабрики «Мекран». Сырье — пиломатериалы — поступает от АО «Краслесинвест» с производства пиломатериалов в Богучанском районе.

Это новый для Красноярского края вид глубокой переработки древесины и переход на новый технологический уклад в лесопроизводстве.

Мощности линии по производству столярной плиты составят до 20 тыс. кубометров в год. К концу года на фабрике должно также начаться производство дверей.