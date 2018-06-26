АО «Краслесинвест» запустило производство столярной плиты
Столярная плита стала новым изделием в линейке погонажной и клееной продукции предприятия. Производство строганого погонажа было запущено в сентябре 2017 года на площадях мебельной фабрики «Мекран». Сырье — пиломатериалы — поступает от АО «Краслесинвест» с производства пиломатериалов в Богучанском районе.
Это новый для Красноярского края вид глубокой переработки древесины и переход на новый технологический уклад в лесопроизводстве.
Мощности линии по производству столярной плиты составят до 20 тыс. кубометров в год. К концу года на фабрике должно также начаться производство дверей.
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