БГК «Александр Евланов» спущен на воду

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Сегодня на заводе «Нижегородский теплоход» спущен на воду первый серийный большой гидрографический катер проекта 23040 Г «Александр Евланов», предназначенный для Балтийского флота. Передача катера заказчику запланирована на следующий год.

Проектант — ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» (Бор, Нижегородская область)

Строительство ведёт ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» (Бор, Нижегородская область)

Серия:

Заводской № 1201 — заложен 16.08.2016 — спущен 17.05.2018 —"Георгий Зима"

Заводской № 1202 — заложен 16.08.2016 — спущен 27.06.2018 — «Александр Евланов»

Заводской № 1203 — заложен 17.05.2018 — «Владимир Козицкий»