БГК «Александр Евланов» спущен на воду
Сегодня на заводе «Нижегородский теплоход» спущен на воду первый серийный большой гидрографический катер проекта 23040 Г «Александр Евланов», предназначенный для Балтийского флота. Передача катера заказчику запланирована на следующий год.
Проектант — ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» (Бор, Нижегородская область)
Строительство ведёт ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» (Бор, Нижегородская область)
Серия:
Заводской № 1201 — заложен
Заводской № 1202 — заложен
Заводской № 1203 — заложен
Заводской № 1204 — заложен
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- Максим Алпеев
- 27.06.201817:05
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