Модернизирован шинный завод в Нижнекамске

Шинный комплекс KAMA TYRES реализовал крупный инвестиционный проект: был реконструирован и технически переоснащен ПАО «Нижнекамскшина» — начал работать новый подготовительный цех. При реконструкции были установлены три современных линии резиносмешения Harburg Freudenberger проектной мощностью 30 тыс. тонн смесей в год.

Модернизация производства — этап по развитию бренда Viatti. Увеличение проектной мощности завода позволит реализовать запланированное: через два года запустить выпуск новых моделей шин, а к 2025 году достичь суммарного выпуска продукции до 6 млн шин в год.

Шины Viatti — продукция мирового уровня качества, отвечающая требованиям международных автоконцернов. KAMA TYRES — шинный комплекс ПАО «Татнефть», который объединяет 12 предприятий и обеспечивает полную производственную цепочку: от изготовления сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями — почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES. Продукция компании востребована во всех регионах России, на ее долю приходится 19% общего потребления шин в стране.