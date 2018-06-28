В России выпустили первую отечественную крупногабаритную шахтную подъемную машину

Уралмашзавод выпустил первую в нашей стране ШПМ — шахтную подъемную машину, которая сразу же стала самой большой и мощной в России. Новинку уже закупил отечественный горно-обогатительный комбинат, принадлежащий холдингу УГМК, сейчас завершаются ее испытания.

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Новая шахтно-подъемная машина действительно на сегодня самая крупная на российском рынке оборудования для горно-добывающей промышленности. Диаметр канатоведущего шкива составляет 5 метров, а количество ручьев на шкиве — 8. Она поднимает 50 тонн руды за цикл с глубины 1300 метров. Первая ШПМ, произведенная для российского заказчика, оснащена двумя двигателями мощностью по 5,5 МВт каждый, гидравлической тормозной системой, системой аппаратного управления и шахтно-стволовой сигнализацией.

На Уралмашзаводе рассчитывают на дальнейшее продвижение новой отечественной техники в России и за рубежом.