Истребители Су-30СМ получили радиоэлектронный щит

C осени 2015 года истребители Су-30СМ находятся в Сирии на авиабазе Хмеймим и выполняют боевые задачи поддержки правительственных войск Сирийской Арабской Республики и по уничтожению террористических бандформирований ИГИЛ (запрещена в России). После изучения опыта использования этих самолётов в реальных боевых условиях Военно-космические силы приняли решение — оснастить истребители станциями постановки активных помех САП-518.

САП-518 существенно повысят защищённость российских истребителей от зенитных и авиационных ракетных комплексов, создавая вокруг самолёта радиолокационный шум, который не позволяет головкам самонаведения распознавать и удерживать цель истинную цель, уводя тем самым ракету с заданной траектории.

Система радиоэлектронной борьбы САП-518 создана Калужским научно-исследовательским радиотехническим институтом ( КНИРТИ, входит в КРЭТ) и поступает на вооружение в рамках программы модернизации и технического переоснащения авиапарка ВКС. Она относится к классу DRFM (Digital Radio-Frequency Memory, цифровое запоминание радиочастот), работает в диапазоне 2-18 ГГц и размещается в двух подвесных контейнерах, которые устанавливаются на концах крыльев самолёта.

В одном контейнере находится приёмник для определения частоты излучающего сигнала, во втором — передатчик для формирования ответного сигнала помехи. По мнению специалистов США, система САП-518 особенно эффективна против ракет с активными головками самонаведения ракет типа AIM-120, которые являются основным вооружением американских истребителей. Также она создает активные помехи радиолокационным станциям самолётов, наземным и корабельным комплексам ПВО.

САП-518 самостоятельно определяет наиболее опасные цели и формирует наиболее оптимальные ответные сигналы для их эффективного подавления. Модуль DRFM способен принять и сохранить в памяти копии сотен внешних радиоэлектронных сигналов, которые преобразуются в цифровую форму и возвращаются обратно с небольшой задержкой. В результате эфир забивается сигналами ложных целей, которые РЛС противника воспринимает за истинные и не может с необходимой точностью определить параметры движения цели. Фактически САП-518 дезинформирует систему наведения противника.

Система САП-518 в экспортном исполнении установлена на индонезийских Су-30МКМ. После её изучения американскими специалистами, в Пентагоне пришли к выводу, что существующие средства РЭБ самолётов США от ракет с радиолокационными головками самонаведения по своей эффективности уступают российским аналогам.

На российских истребителях Су-30СМ в Сирии была отработана концепция применения мощных средств радиоэлектронной борьбы. В боевых условиях модули РЭБ показали возможность эффективного противодействия не только радаров отдельных истребителей, но и целых комплексов ПВО под управлением интегрированных систем.