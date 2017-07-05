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Судостроение и судоходство

На судне «Александр Санников» поднят государственный флаг РФ

  •  © yamal-region.tv

Сегодня в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония подъема государственного флага на ледокольном судне обеспечения проекта Aker ARC 130 «Александр Санников», предназначенном для работы на Новопортовском месторождении «Газпром нефти».

  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников

Серия:

Заводской № 233 — заложено 03.11.2015 — спущено на воду 24.11.2016 — «Александр Санников»

Заводской № 234 — заложено 14.12.2015 — спущено на воду 5.07.2017 — «Андрей Вилькицкий»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/uGWszVaBinA

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 8700 т.

Главные размерения: длина — 121.7 м, ширина — 26 м, осадка — 8.2 м.

Максимальная скорость хода: 16 узлов

Мощность: 22 МВт

Лёдопроходимость: 2 м.

Автономность: 30 суток

Экипаж: 35 человек

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IBSV01, Aker ARC 130А, ВСЗ, ледокол, Выборгский СЗ, ОСК
  • Нет аватара cherev
    29.06.1813:52:02

    Красивое судно, но такая вертолетная площадка все портит!

    Видимо был проект готов, но в конце прилепили ВП.

    #1048464
  • Katamaran Katamaran
    29.06.1814:09:42

             

    Ждем товарища Надыма

    #1048467
  • Нет аватара alex_uns
    29.06.1815:00:48

             

    #1048486
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