На судне «Александр Санников» поднят государственный флаг РФ
Сегодня в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония подъема государственного флага на ледокольном судне обеспечения проекта Aker ARC 130 «Александр Санников», предназначенном для работы на Новопортовском месторождении «Газпром нефти».
Серия:
Заводской № 233 — заложено
Заводской № 234 — заложено
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/uGWszVaBinA
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 8700 т.
Главные размерения: длина — 121.7 м, ширина — 26 м, осадка — 8.2 м.
Максимальная скорость хода: 16 узлов
Мощность: 22 МВт
Лёдопроходимость: 2 м.
Автономность: 30 суток
Экипаж: 35 человек
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- Максим Алпеев
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