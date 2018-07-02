В Атомэнергомаше приступили к изготовлению оборудования для первой АЭС с реактором ВВЭР-ТОИ

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ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) приступило к изготовлению сепараторов-пароперегревателей (СПП) для машзала первого энергоблока Курской АЭС-2 с реактором ВВЭР-ТОИ.

В соответствии с техническими требованиями заказчика предприятием были разработаны СПП новой конструкции.

«Мы уменьшили количество и общую массу аппаратов. Если раньше на одном блоке было четыре сепаратора по 240 тонн, теперь — два по 250 тонн».

«Проведённые на экспериментальных стендах аэродинамические испытания компоновки СПП, сепарационной части, а также испытания на прочность новых теплообменных труб показали надёжность и эффективность работы оборудования», — подчеркнул заместитель главного конструктора, начальник управления оборудования АЭС № 2 ЗиО-Подольск Владимир Маркин.

Сепараторы-пароперегреватели предназначены для осушки и перегрева влажного пара, поступающего после цилиндра высокого давления турбины. Оборудование входит в состав вспомогательных систем, которые обеспечивают работу турбоустановки.

Атомэнергомаш является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова, а также вспомогательного оборудования машинного зала Курской АЭС-2. Предприятия дивизиона изготовят для новой станции корпуса реакторов, внутрикорпусные устройства, парогенераторы, насосное, теплообменное и другое оборудование.