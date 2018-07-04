«Трансмашхолдинг» поставил в Белоруссию 20 пассажирских вагонов



Вагоны модели 61-4447

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Тверской вагоностроительный завод (входит в состав АО «Трансмашхолдинг») построил для Белорусской железной дороги 20 плацкартных пассажирских вагонов, сообщили в дирекции по внешним связям «Трансмашхолдинга».

"Договор поставки подписан между Тверским вагоностроительным заводом и лизинговой компанией ООО «БелВЭБлизинг». Все заказанные вагоны — некупейные, модели 61-4447. Они рассчитаны на движение со скоростью 160 км/ч", — говорится в сообщении.

Вагоны оснащены кондиционерами, экологически чистыми туалетными комплексами, системой обеззараживания воды и воздуха, камерами видеонаблюдения и пожарной сигнализацией. В салонах вагона — 54 спальных места. Каждый пассажир может воспользоваться персональной розеткой или USB-разъемами для зарядки мобильных устройств.

С 1998 года в рамках обновления вагонного парка Белорусской железной дороги Тверской вагоностроительный завод поставил в Белоруссию более 90 вагонов и 57 вагонокомплектов для их последующей сборки на Минском вагоноремонтном заводе.

ОАО «Тверской вагоностроительный завод» — самое крупное предприятие России и СНГ по производству различных типов пассажирских вагонов локомотивной тяги. Производит пассажирские вагоны со скоростями движения до 160 и до 200 км/ч, вагоны пассажирские специального назначения, различные типы грузовых вагонов, электропоезда, тележки для подвижного состава магистральных железных дорог.

ОАО «Тверской вагоностроительный завод» входит в состав АО «Трансмашхолдинг».