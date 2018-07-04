Компания СТАН сдала заказчику горизонтально-расточный станок с ЧПУ модели СТЦ Р125 М

Станок предназначен для высокопроизводительной комплексной обработки крупногабаритных деталей из чугуна, стали, цветных металлов и сплавов. Оборудование выполнено с увеличением жёсткости базовых деталей станка и герметичным ограждением рабочей зоны.

Данный станок произведен на производственной площадке СТАН в Иваново, которая является крупнейшим российским производителем тяжелых горизонтально-расточных станков и горизонтальных фрезерных обрабатывающих центров.