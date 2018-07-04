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Производство

Компания СТАН сдала заказчику горизонтально-расточный станок с ЧПУ модели СТЦ Р125 М

  •  © www.stan-company.ru

Станок предназначен для высокопроизводительной комплексной обработки крупногабаритных деталей из чугуна, стали, цветных металлов и сплавов. Оборудование выполнено с увеличением жёсткости базовых деталей станка и герметичным ограждением рабочей зоны.

Данный станок произведен на производственной площадке СТАН в Иваново, которая является крупнейшим российским производителем тяжелых горизонтально-расточных станков и горизонтальных фрезерных обрабатывающих центров.

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https://www.stan-company.ru/

станкостроение, Стан, металлообработка
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