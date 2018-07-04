Бомбардировщики Ту-95 МС выполнили полёт на рекордную дальность и продолжительность
28-29 июня 2018 года два дальних бомбардировщика-ракетоносца выполнили рекордный 42-часовой полёт над акваторией Атлантического, Северного Ледовитого и Тихого океанов. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов ВС РФ.
В рекордном полёте принимали участие:
- Лётчики:
- полковник И.В. Бояринцев
- подполковник С.Г. Сырбу
- подполковник С.В. Шабунин
- майор С.Н. Волков
- майор Е.В. Семенюк
- Штурманы:
- полковник Г. Ф. Павлюканец
- подполковник А.В. Цыганко
- майор К.А. Могилевский
- майор С.А. Саввин
- капитан К.В. Палто
- Бортовые специалисты:
Ракетоносцы Ту-95МС 6952-й авиабазы, ныне 182-й тяжёлый бомбардировочный авиационный полк 326-й тяжёлой бомбардировочной авиационной дивизии, базируются на аэродроме Украинка. Предварительно самолёты перелетели на аэродром в Воркуту, с которого состоялся взлёт.
Самолёты преодолели 28 тыс. километров и провели в воздухе 42 часа 17 минут. Полёт проходил в районе северо-восточной части Атлантического океана с пересечением Северного Ледовитого океана и выходом в акваторию Западной части Тихого океана.
Приземлились ракетоносцы на свой аэродром Украинка. За время полёта экипажи совершили четыре дозаправки топливом в воздухе — три встречных и одну попутную — от восьми самолётов Ил-78, которые поднялись с аэродромов Оленегорск, Воркута, Анадырь и Украинка.
05.07.1810:00:56
05.07.1810:02:14
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