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Авиация

Бомбардировщики Ту-95 МС выполнили полёт на рекордную дальность и продолжительность

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28-29 июня 2018 года два дальних бомбардировщика-ракетоносца выполнили рекордный 42-часовой полёт над акваторией Атлантического, Северного Ледовитого и Тихого океанов. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов ВС РФ.

В рекордном полёте принимали участие:

  • Лётчики:
    • полковник И.В. Бояринцев
    • подполковник С.Г. Сырбу
    • подполковник С.В. Шабунин
    • майор С.Н. Волков
    • майор Е.В. Семенюк
  • Штурманы:
    • полковник Г. Ф. Павлюканец
    • подполковник А.В. Цыганко
    • майор К.А. Могилевский
    • майор С.А. Саввин
    • капитан К.В. Палто
  • Бортовые специалисты:
    • подполковник В.Г. Кругленко
    • майор А.В. Баяндин
    • майор В.В. Баранов
    • майор С.М. Литвинов
    • капитан Р.Н. Бычин
    • капитан А.А. Пахомовский
    • старший лейтенант Н.П. Поплёвкин
    • старший прапорщик В.И. Леонтьев

Ракетоносцы Ту-95МС 6952-й авиабазы, ныне 182-й тяжёлый бомбардировочный авиационный полк 326-й тяжёлой бомбардировочной авиационной дивизии, базируются на аэродроме Украинка. Предварительно самолёты перелетели на аэродром в Воркуту, с которого состоялся взлёт.

Самолёты преодолели 28 тыс. километров и провели в воздухе 42 часа 17 минут. Полёт проходил в районе северо-восточной части Атлантического океана с пересечением Северного Ледовитого океана и выходом в акваторию Западной части Тихого океана.

Приземлились ракетоносцы на свой аэродром Украинка. За время полёта экипажи совершили четыре дозаправки топливом в воздухе — три встречных и одну попутную — от восьми самолётов Ил-78, которые поднялись с аэродромов Оленегорск, Воркута, Анадырь и Украинка.

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http://aviation21.ru/bombardirovshhiki-tu-95-ms-vypolnili-polyot-na-maksimalnuyu-dalnost-i-prodolzhitelnost/

Авиация, Ту-95, рекорды
  • Нет аватара Argonaft
    05.07.1810:00:56

    Класс! А там туалет есть? А то 42 часа это не шутки.

    P. S. Это, а я не понял. Если самолёта два, то как получилось нечётное количество лётчиков и штурманов по пять человек? Или это сменные? Глянул в интернете — экипаж 7-11 человек! Ого≠-O

    #1049726
    • Arsenic Arsenic
      05.07.1810:02:14

      Сменные конечно, попробуйте 42 часа за штурвалом посидеть!

      #1049728
    • Нет аватара allez
      05.07.1811:04:02

      А там туалет есть?

      Есть, химический, биотуалет, в общем. И камбуз есть, где можно разогреть еду и поесть горячего.

      #1049740
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