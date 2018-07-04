Бомбардировщики Ту-95 МС выполнили полёт на рекордную дальность и продолжительность

28-29 июня 2018 года два дальних бомбардировщика-ракетоносца выполнили рекордный 42-часовой полёт над акваторией Атлантического, Северного Ледовитого и Тихого океанов. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов ВС РФ.

В рекордном полёте принимали участие:

Лётчики: полковник И.В. Бояринцев подполковник С.Г. Сырбу подполковник С.В. Шабунин майор С.Н. Волков майор Е.В. Семенюк

Штурманы: полковник Г. Ф. Павлюканец подполковник А.В. Цыганко майор К.А. Могилевский майор С.А. Саввин капитан К.В. Палто

Бортовые специалисты: подполковник В.Г. Кругленко майор А.В. Баяндин майор В.В. Баранов майор С.М. Литвинов капитан Р.Н. Бычин капитан А.А. Пахомовский старший лейтенант Н.П. Поплёвкин старший прапорщик В.И. Леонтьев



Ракетоносцы Ту-95МС 6952-й авиабазы, ныне 182-й тяжёлый бомбардировочный авиационный полк 326-й тяжёлой бомбардировочной авиационной дивизии, базируются на аэродроме Украинка. Предварительно самолёты перелетели на аэродром в Воркуту, с которого состоялся взлёт.

Самолёты преодолели 28 тыс. километров и провели в воздухе 42 часа 17 минут. Полёт проходил в районе северо-восточной части Атлантического океана с пересечением Северного Ледовитого океана и выходом в акваторию Западной части Тихого океана.

Приземлились ракетоносцы на свой аэродром Украинка. За время полёта экипажи совершили четыре дозаправки топливом в воздухе — три встречных и одну попутную — от восьми самолётов Ил-78, которые поднялись с аэродромов Оленегорск, Воркута, Анадырь и Украинка.