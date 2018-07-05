На Невском ССЗ спустили на воду головное судно проекта RSD59

Сегодня Невский ССЗ спустил на воду головное многоцелевое сухогрузное судно дедвейтом 7150 тонн проекта RSD59 «Пола Анатолия», построенное для судоходной компании «Пола Райз».

Проект судна разработан Морским инженерным бюро (Украина), судно предназначено для морской и смешанной (река-море) перевозки генеральных и навалочных грузов, включая металл, лес, уголь, зерно, а также крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Сухогруз имеет длинный трюм длиной 77,3 м для перевозки крупногабаритных тяжеловесных грузов, а корпус судна имеет максимально возможные для Волго‑Донского судоходного канала габариты.

Контракты на строительство были подписаны в декабре 2016 между ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод», ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ПАО «ГТЛК») и судоходной компанией ООО «Пола Райз».

Технические характеристики:

Дедвейт (в море / в реке) — 7679 / 5272 т.

Главные размерения: длина — 140.88 м, ширина — 16.98 м, осадка — 4.5 / 3.6 м.

Количество трюмов: 2

Объём трюмов: 11292 м³

Скорость хода: 10 узлов

Автономность: 20 суток

Экипаж: 11 челове

Серия:

ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» (Шлиссельбург):

Заводской № 591 — заложено 18.05.2017 — спущено 05.07.18 — «Пола Анатолия»

Заводской № 592 — заложено 25.05.2017

Заводской № 593 — заложено 12.11.2017

Заводской № 594 — заложено 22.12.2017

Заводской № 595 — готовится к закладке

ПАО «Завод «Красное Сормово» (Нижний Новгород):

Заводской № 1 — заложено 05.09.17 — спущено 20.04.18 — сдано 24.05.18 — «Пола Макария»

Заводской № 2 — заложено 19.09.17 — спущено 08.06.18 — сдано 05.07.18 — «Пола Филофея»

Заводской № 3 — заложено 25.09.17 — «Пола София»

Заводской № 4 — заложено 20.12.17 — «Пола Феодосия»