Мощность Новосибирской ГЭС выросла на 5 МВТ после замены гидротурбины

На Новосибирской ГЭС после замены гидротурбины введен в эксплуатацию гидроагрегат № 7. Это уже шестой гидроагрегат станции, который в рамках реализуемой РусГидро Программы комплексной модернизации (ПКМ) получил новую турбину.

Гидротурбины Новосибирской ГЭС к моменту принятия решения об их замене отработали более 50 лет и достигли значительной степени износа. Новые турбины имеют повышенный коэффициент полезного действия (94% вместо 89%), отвечают всем современным требованиям по надежности и экологической безопасности. Замена турбины позволит после проведения перемаркировки гидроагрегата увеличить установленную мощность Новосибирской ГЭС еще на 5 МВт.

Помимо новой турбины, специалистами подрядной организации АО «Гидроремонт-ВКК» были смонтированы современные системы управления, защиты, вибродиагностики и автоматическая система управления технологическим процессом. В ближайшее время планируется начать работы по замене последней выработавшей установленный срок службы гидротурбины Новосибирской ГЭС — на гидроагрегате со станционным № 2.

Программа комплексной модернизации генерирующих объектов Группы РусГидро утверждена на 2012-2025 годы. В рамках Программы планируется заменить 55% турбин, 42% генераторов и 61% трансформаторов от общего парка РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

Реализация Программы комплексной модернизации позволит увеличить установленную мощность электростанций компании на 779 МВт, планируемый прирост выработки составит 1 375,6 млн кВт·ч в год. Замена устаревшего оборудования является важнейшим фактором повышения надежности и безопасности электростанций РусГидро.