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Производство

Производство кед «Два Мяча» возобновлено силами отечественных производителей

  •  © iphones.ru

Возрождение

Идея возродить легендарный бренд прошлого возникла у группы молодых предпринимателей в 2013 году. Именно тогда началась работа над всеми забытой маркой «ДВА МЯЧА». «В наши дни низкокачественный и безликий масс-маркет продукт уже успел сильно надоесть. Привлекательный в девяностые пестрый ширпотреб, более не радует глаз, российское общество потребления подросло и стало более взыскательным. Таким образом, сегодня очень сильно ощущается потребность в качественных продуктах, а особенно в качественных продуктах, разработанных нашими специалистами, ориентированного под Российские стандарты и транслирующих нашу культуру и наследие», — так считают в компании «ДВА МЯЧА».

Кеды в СССР

История кед в Советском Союзе началась в 1957 году, в то время в Советах проходил Шестой всемирный фестиваль молодежи и студентов, на котором собрались юниоры со всех идеологически свободных континентов. В то время мальчики из образцово-показательных советских семей продолжали носить лаковые ботинки или сандалии, а к новомодным кедам обращалась прогрессивная и широко мыслящая молодежь запада.

Таким образом, социальный запрос на кеды, как на обувь свободного мира, был окончательно сформирован. Вскоре кеды появились в СССР. Изделие стало продаваться в циклопических объемах. ГОСТ на советские кеды появился вскоре после фестиваля: он был закреплен за номером 9155 и обозначал «Обувь спортивная резиновая и резинотекстильная»

Разумеется, при такой широкой популярности кеды просто не могли не перекочевать на телеэкраны. Что до кино — вспомните, что объединяет мальчика-андроида Электроника, авантюристов Петрова и Васечкина, Шарика из Простоквашино" или разбитного мульт-волка из «Ну погоди!» — все они изображали не лощёные образы, а простых, будто из соседнего двора, парней. И эти правдивые образы, делавшие героев «своим» каждому современнику, неизменно довершали кеды.

Несмотря на достаточно обобщённый образ в массовой культуре, в фото и видео хронике, кеды в СССР были разные. Среди них пределом мечтаний были модели советско-китайского производства, под именем «ДВА МЯЧА». Они были не в пример качественней отечественных, достать их было сложнее, а расцветки и дизайн при этом выгодно отличались от распространенных советских моделей. То, что они были «импортом» (а слово это тогда значило куда больше, чем сейчас), особенности внешнего вида, а главное — качество — всё это сделало их предметом культа. Кеды синего цвета с прочнейшей подошвой зеленого цвета сразу зарекомендовали себя, как надёжные и универсальные, а то, что они не имеют какого-то одного назначения, не созданы под определённый спорт подчёркивала эмблема с двумя мячами — футбольным и баскетбольным. Некоторые даже прочитали в символе добрый идейный посыл про два полушария, многополярность, а иными словами: мир во всём мире!

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https://www.dvamyacha.ru/#history

бренд СССР, новое производство
  • Seriomilander Seriomilander
    06.07.1815:58:59

    Похожая статья о возрождении производства, правда другого бренда, уже была:

     https://sdelanounas.ru/blogs/79964/ 

    Вопрос в наличии фирменных монобрендовых магазинов, хочется посмотреть, померять, понюхать. Начинания отличные, но нужна розница, без неё, например, лично я не куплю кеды за 4000+, впрочем как и Найк, Рибок, Адидас.

    P.S. Молодцы ребята! Даешь магазин в ГУМе или Охотном ряду, ну или, хотя бы, в любом ТЦ Москвы!

    #1050070
    • mashinist mashinist
      06.07.1816:18:27

      Так сказать нюхайте на здоровье! www.dvamyacha.ru/about/#shops

      #1050077
      • Seriomilander Seriomilander
        06.07.1816:47:59

        Спасибо! Вы сделали мой день.   

        Теперь есть повод сходить в ГУМ, насладиться Тархуном и Советской обувью!

        P.S. Я видимо слишком бегло осмотрел сайт, зашел в «Магазин» и в «Контакты».

        #1050079
        • Нет аватара termometrix
          06.07.1818:05:01

          Спасибо,Машинист!Вы дали мне отличную идею для моего нового поста!Еще раз-спасибо большое!

          #1050094
  • Дмитрий Суслов
    06.07.1816:52:52

    Ещё бы производство в Кимрах возродить.

    #1050081
    • Комментарий удален
  • Нет аватара Spechtoff
    06.07.1818:38:36

    В Нижнем Новгороде встретил магазин уличной одёжные «Родина», в котором представлены отечественные марки одёжные: Родина, Запорожец, Мама Раша. [ссылки отключены]

    #1050100
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