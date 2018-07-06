Производство кед «Два Мяча» возобновлено силами отечественных производителей

Возрождение

Идея возродить легендарный бренд прошлого возникла у группы молодых предпринимателей в 2013 году. Именно тогда началась работа над всеми забытой маркой «ДВА МЯЧА». «В наши дни низкокачественный и безликий масс-маркет продукт уже успел сильно надоесть. Привлекательный в девяностые пестрый ширпотреб, более не радует глаз, российское общество потребления подросло и стало более взыскательным. Таким образом, сегодня очень сильно ощущается потребность в качественных продуктах, а особенно в качественных продуктах, разработанных нашими специалистами, ориентированного под Российские стандарты и транслирующих нашу культуру и наследие», — так считают в компании «ДВА МЯЧА».

Кеды в СССР

История кед в Советском Союзе началась в 1957 году, в то время в Советах проходил Шестой всемирный фестиваль молодежи и студентов, на котором собрались юниоры со всех идеологически свободных континентов. В то время мальчики из образцово-показательных советских семей продолжали носить лаковые ботинки или сандалии, а к новомодным кедам обращалась прогрессивная и широко мыслящая молодежь запада.

Таким образом, социальный запрос на кеды, как на обувь свободного мира, был окончательно сформирован. Вскоре кеды появились в СССР. Изделие стало продаваться в циклопических объемах. ГОСТ на советские кеды появился вскоре после фестиваля: он был закреплен за номером 9155 и обозначал «Обувь спортивная резиновая и резинотекстильная»

Разумеется, при такой широкой популярности кеды просто не могли не перекочевать на телеэкраны. Что до кино — вспомните, что объединяет мальчика-андроида Электроника, авантюристов Петрова и Васечкина, Шарика из Простоквашино" или разбитного мульт-волка из «Ну погоди!» — все они изображали не лощёные образы, а простых, будто из соседнего двора, парней. И эти правдивые образы, делавшие героев «своим» каждому современнику, неизменно довершали кеды.

Несмотря на достаточно обобщённый образ в массовой культуре, в фото и видео хронике, кеды в СССР были разные. Среди них пределом мечтаний были модели советско-китайского производства, под именем «ДВА МЯЧА». Они были не в пример качественней отечественных, достать их было сложнее, а расцветки и дизайн при этом выгодно отличались от распространенных советских моделей. То, что они были «импортом» (а слово это тогда значило куда больше, чем сейчас), особенности внешнего вида, а главное — качество — всё это сделало их предметом культа. Кеды синего цвета с прочнейшей подошвой зеленого цвета сразу зарекомендовали себя, как надёжные и универсальные, а то, что они не имеют какого-то одного назначения, не созданы под определённый спорт подчёркивала эмблема с двумя мячами — футбольным и баскетбольным. Некоторые даже прочитали в символе добрый идейный посыл про два полушария, многополярность, а иными словами: мир во всём мире!