Интеллектуальные системы в помощь водителю

Ведущий российский производитель автокомпонентов и электроники НПП «ИТЭЛМА» представляет на выставке «ИННОПРОМ-2018» новую отечественную разработку — «Интеллектуальную систему помощи водителю».

Система состоит из интеллектуальных камер, радаров, блока принятия решений, терминала обмена данных, удаленного вычислительного центра, и объединяет позиционирование ГЛОНАСС и машинное зрение в единый информационно-аналитический комплекс для предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Благодаря технологиям комбинированного машинного зрения вокруг автомобиля или автобуса создается зона автоматического контроля дорожной обстановки. В случае выявления реальных рисков столкновения или наезда на пешехода, водитель получает звуковое и световое предупреждение, а при подключении к тормозной системе в критических случаях может сработать функция аварийного торможения. Система создана с применением элементов искусственного интеллекта (Artificial Intelligence) и непрерывно самосовершенствуется в ходе эксплуатации.

— Система помощи водителю является эффективным решением для пассажирского и коммерческого транспорта в условиях городской дорожной инфраструктуры. А существенное снижение количества ДТП не только сохраняет жизнь и здоровье людей, но и сокращает расходы бюджета, позволяя перенаправить высвободившиеся средства на другие социально-значимые проекты, — прокомментировал директор по маркетингу ООО «НПП «ИТЭЛМА» Павел Анфалов.

Представленная система разработана и производится в Москве на высокотехнологичном производстве в построенном НПП «ИТЭЛМА» технопарке. В настоящий момент ГУП «Мосгортранс» запускает пилотный проект на одном из своих автобусных маршрутов.