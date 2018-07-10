Кольская АЭС получила лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию энергоблока № 1 до 2033 года

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала лицензию на продление эксплуатации блока № 1 Кольской АЭС на 15 лет, до 6 июля 2033 года.

«Сейчас на энергоблоке № 1 продолжается планово-предупредительный ремонт. Все ремонтные работы направлены на повышение уровня безопасности и продление ресурса работы оборудования в дополнительный срок эксплуатации», — отметил главный инженер атомной станции Владимир Матвеев.

29 июня 2018 года Кольская АЭС отметила 45-летие. Атомная станция работает надежно и эффективно, оставаясь экологически чистым предприятием и обеспечивая Мурманскую область и Карелию электроэнергией. С момента пуска АЭС выработала более 414 млрд. кВт.ч электроэнергии.