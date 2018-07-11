В аэропорту «Симферополь» запустили междугороднюю автостанцию

В новом терминале Симферопольского аэровокзального комплекса предприятие «Крымавтотранс» запустило работу четырех автостанционных касс.

Рейсовые автобусы от нового терминала будут курсировать по пяти основным курортным направлениям: в Евпаторию, Ялту, Судак, Севастополь, Керчь. Пассажиры аэропорта смогут приобрести билеты на автобус по прилете в зале выдачи багажа, также кассы круглосуточно работают в зоне прибытия на первом этаже.

Кассы начали работу в 17:00 9 июля. Меньше чем за сутки пассажиры приобрели уже около 1000 билетов.

Перенос автостанции на территорию нового аэровокзального комплекса — знаковое мероприятие, которое существенно повысит транспортную доступность в курортные города Крыма. Теперь из нового аэропорта будет ежедневно отправляться более 100 рейсов.

До переноса автостанция «Аэропорт» располагалась на территории старого терминала аэропорта. Станция перенесена после заключения договора с руководством аэропорта о предоставлении территорий под кассы и диспетчерский пункт.

Генеральный директор аэропорта «Симферополь» Евгений Плаксин подчеркнул, что перенос автостанции из старого терминала в новый является ключевым фактором транспортной доступности не только для тех, кто прилетел на отдых, но и для вылетающих пассажиров.

«Ранее данный момент вызывал у многих дискомфорт, так как приходилось пересаживаться на общественный транспорт, чтобы добраться от аэропорта до автостанции и наоборот… Транспортная доступность аэропорта для нас всегда находится в приоритете, мы будем и дальше сотрудничать с региональными и городскими властями в данном направлении», — отметил он.

Игорь Коробчук подчеркнул, что сотрудничество с аэропортом социально важно, так как обеспечивает транспортную доступность к новому аэровокзальному комплексу, и способствует повышению качества обслуживания пассажиров. Он выразил уверенность в том, что открытие автостанции положительно отразится на привлекательности Крыма для его гостей и жителей, которые пользуются услугами пассажирских перевозок и перелетов. В пресс-службе аэропорта рассказали, что ознакомиться с расписанием движения автобусов пассажиры могут в аэропорту в зоне работы автобусных касс, а также на сайте «Крымавтотранса». Автостанция, ранее действовавшая у старого аэропорта, прекратила свою работу.