Добавить статью
Транспорт и логистика

В аэропорту «Симферополь» запустили междугороднюю автостанцию

  •  © crimea.ria.ru

В новом терминале Симферопольского аэровокзального комплекса предприятие «Крымавтотранс» запустило работу четырех автостанционных касс.

Рейсовые автобусы от нового терминала будут курсировать по пяти основным курортным направлениям: в Евпаторию, Ялту, Судак, Севастополь, Керчь. Пассажиры аэропорта смогут приобрести билеты на автобус по прилете в зале выдачи багажа, также кассы круглосуточно работают в зоне прибытия на первом этаже.

Кассы начали работу в 17:00 9 июля. Меньше чем за сутки пассажиры приобрели уже около 1000 билетов.

Перенос автостанции на территорию нового аэровокзального комплекса — знаковое мероприятие, которое существенно повысит транспортную доступность в курортные города Крыма. Теперь из нового аэропорта будет ежедневно отправляться более 100 рейсов.

  •  © crimea.ria.ru

До переноса автостанция «Аэропорт» располагалась на территории старого терминала аэропорта. Станция перенесена после заключения договора с руководством аэропорта о предоставлении территорий под кассы и диспетчерский пункт.

  •  © crimea.ria.ru

Генеральный директор аэропорта «Симферополь» Евгений Плаксин подчеркнул, что перенос автостанции из старого терминала в новый является ключевым фактором транспортной доступности не только для тех, кто прилетел на отдых, но и для вылетающих пассажиров.

«Ранее данный момент вызывал у многих дискомфорт, так как приходилось пересаживаться на общественный транспорт, чтобы добраться от аэропорта до автостанции и наоборот… Транспортная доступность аэропорта для нас всегда находится в приоритете, мы будем и дальше сотрудничать с региональными и городскими властями в данном направлении», — отметил он.

  •  © crimea.ria.ru

Игорь Коробчук подчеркнул, что сотрудничество с аэропортом социально важно, так как обеспечивает транспортную доступность к новому аэровокзальному комплексу, и способствует повышению качества обслуживания пассажиров. Он выразил уверенность в том, что открытие автостанции положительно отразится на привлекательности Крыма для его гостей и жителей, которые пользуются услугами пассажирских перевозок и перелетов. В пресс-службе аэропорта рассказали, что ознакомиться с расписанием движения автобусов пассажиры могут в аэропорту в зоне работы автобусных касс, а также на сайте «Крымавтотранса». Автостанция, ранее действовавшая у старого аэропорта, прекратила свою работу.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://crimea.ria.ru/society/20180710/1114809442.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

аэропорты России, Крым
  • Нет аватара dmi3x
    11.07.1821:18:27

    Это конечно очень хорошая новость. В аэропорту должна быть автостанция. Жаль только что никак не могут придумать, что делать со старым терминалом, который недавно капитально отреставрировали. Сейчас там как в фильме ужасов: всё новенькое, а людей нет. Хотели сделать автостанцию, но она там оказалась никому не нужна. А ведь при реконструкци привокзальной площади вырубили много краснокнижных красавиц крымских сосен… жаль их.

    Отредактировано: dmi3x~21:20 11.07.18
    #1051152
    • Алексей Павин
      12.07.1802:05:16

      В Москве тоже старые терминалы невсегда задействованы, на случай резкого увеличения приёма

      #1051184
  • Нет аватара mik88
    12.07.1808:49:24

    Оборудование демонтировать, а здания приспособить под аэродромные нужды. Сохранять в неприкосновенности бессмысленно. Но пока сделать паузу — вдруг какие-нибудь мысли появятся…

    #1051220
  • Nikituchka Nikituchka
    12.07.1813:58:59

    Ход строительства железной дороги в Крым.    

    ©Видео с youtube.com

    #1051348
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,