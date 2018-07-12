Очередной Ан-148 совершил первый полёт

11 июля на ВАСО совершил первый испытательный полет четырнадцатый из пятнадцати заказаных для МО РФ самолет Ан-148-100ЕА (бортовой номер RA-61734 , серийный номер 44-01). Контракт общей стоимостью 18,43 млрд. рублей был подписан 7 мая 2013 года. Данный борт является 34-м произведенным ВАСО.

Даты первых полётов:

2018: RA-61733 (43-10) — 24.03.18, RA-61734 (44-01) — 11.07.18

2017: RA-61731 (43-08) — 13.09.17, RA-61732 (43-09) — 03.11.17

2016: RA-61728 (43-04) — 10.03.16, RA-61729 (43-05) — 11.03.16, RA-61730 (43-07) — 26.09.16

2015: RA-61725 (43-02) — 23.04.15, RA-61726 (43-03) — 21.08.15, RA-61727 (43-06) — 06.11.15

2014: RA-61722 (42-09) — 19.03.14, RA-61723 (42-10) — 04.07.14, RA-61724 (43-01) — 18.10.14

2013: RA-61721 (42-08) — 21.12.13