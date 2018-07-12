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Фотофакты

Очередной Ан-148 совершил первый полёт

  •  © russianplanes.net

11 июля на ВАСО совершил первый испытательный полет четырнадцатый из пятнадцати заказаных для МО РФ самолет Ан-148-100ЕА (бортовой номер RA-61734, серийный номер 44-01). Контракт общей стоимостью 18,43 млрд. рублей был подписан 7 мая 2013 года. Данный борт является 34-м произведенным ВАСО.

  •  © ic.pics.livejournal.com

Даты первых полётов:

2018: RA-61733 (43-10) — 24.03.18, RA-61734 (44-01) — 11.07.18

2017: RA-61731 (43-08) — 13.09.17, RA-61732 (43-09) — 03.11.17

2016: RA-61728 (43-04) — 10.03.16, RA-61729 (43-05) — 11.03.16, RA-61730 (43-07) — 26.09.16

2015: RA-61725 (43-02) — 23.04.15, RA-61726 (43-03) — 21.08.15, RA-61727 (43-06) — 06.11.15

2014: RA-61722 (42-09) — 19.03.14, RA-61723 (42-10) — 04.07.14, RA-61724 (43-01) — 18.10.14

2013: RA-61721 (42-08) — 21.12.13

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Ан-148, ВАСО, ОАК, ВВС
  • Нет аватара vlTepes
    12.07.1815:21:49

    Раз уж дело близится к финалу, можно добавить в таблицу и даты полетов всех остальных самолетов по данному контракту

    2014: RA-61722 (42-09) — 19.03.14, RA-61723 (42-10) — 04.07.14, RA-61724 (43-01) — 18.10.14

    2013: RA-61721 (42-08) — 21.12.13

    #1051386
  • oleg repin oleg repin
    12.07.1816:19:34

    А когда выполнят этот контракт какие самолёты будут делать на ВАСО?

    #1051407
    • Нет аватара vlTepes
      12.07.1816:28:23

      А когда выполнят этот контракт какие самолёты будут делать на ВАСО?

      Ил-112 В.

      Вообще-то, его и планировали делать, но потом кто-то эффективный решил, что протащить на завод Ан-148. В результате потеряны годы.

      #1051410
  • Нет аватара Dance
    12.07.1817:20:41

    Когда закроется программа Анов в Воронеже, можно смело выпить рюмочку за упокой украинского Ан

    Отредактировано: Dance~17:20 12.07.18
    #1051423
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