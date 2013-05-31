Судно снабжения «Иван Сидоренко»





© Фото из открытых источников

Судно снабжения для работ с полупогружными плавучими буровыми установками (ППБУ) «Иван Сидоренко», строящееся на «Амурском судостроительном заводе» и достраеваемое «Центром судоремонта «Дальзавод» по заказу «Газпром флот».





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников

Технические характеристики:

Водоизмещение: 8016 т.

Дедвейт: 4415 т.

Главные размерения: длина — 90 м, ширина — 19 м, осадка — 7 м.

Максимальная скорость хода: 17 узлов

Автономность: 30 суток

Экипаж: 20 человека (плюс 40 человек спецперсонала)

Серия:

«Иван Сидоренко» (заводской № 365) — заложено 29.09.10 — спущено 31.05.13

«Остап Шеремет» (заводской № 366) — заложено 16.02.11