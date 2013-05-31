Судно снабжения «Иван Сидоренко»
Судно снабжения для работ с полупогружными плавучими буровыми установками (ППБУ) «Иван Сидоренко», строящееся на «Амурском судостроительном заводе» и достраеваемое «Центром судоремонта «Дальзавод» по заказу «Газпром флот».
Технические характеристики:
Водоизмещение: 8016 т.
Дедвейт: 4415 т.
Главные размерения: длина — 90 м, ширина — 19 м, осадка — 7 м.
Максимальная скорость хода: 17 узлов
Автономность: 30 суток
Экипаж: 20 человека (плюс 40 человек спецперсонала)
Серия:
«Иван Сидоренко» (заводской № 365) — заложено
«Остап Шеремет» (заводской № 366) — заложено 16.02.11
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- Максим Алпеев
- 13.07.201809:06
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