Первый отечественный садовый трактор для работы круглый год

В 2017 году отечественные производители выпустили на рынок садовой техники интересную новинку, не имеющую аналогов на российском рынке — трактор «Митракс Т10». Это многофункциональная машина, которая может весь год работать на приусадебных участках и коммерческих территориях.





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На разработку трактора ушло три года. Изначально целью производителей было собрать машину из отечественных комплектующих. И у них это получилось — 83% деталей «Митракс» произведены у нас. Об истории развития проекта, особенностях работы трактора и планах компании на будущее — в нашем материале.

Собери сам

Производство садового трактора находится в Санкт-Петербурге. Именно из этого города и автор идеи проекта «Митракс» — Денис Смыслов.



Молодой отец мини-трактора «Митракс» Денис Смыслов

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Ранее Денис работал на предприятии по производству мототехники «Нева». Первые шесть тракторов Денис с товарищами собирали самостоятельно в гараже.





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Затем команда арендовала цех, где создали небольшой штат сотрудников. Сейчас это полный цикл производства тракторов от разработки чертежей до конечной детали трактора. Все трактора собираются качественно — на стапелях вручную. В месяц производится 25 — 30 тракторов.





© Фото из открытых источников

Сборка машин практически не останавливается и комплектующих в наличии всегда достаточно. Все сотрудники имеют многолетний опыт в сборке сельскохозяйственной техники





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Количество иностранных комплектующих в «Митракс», действительно, небольшое. Тем не менее это немаловажная часть, и в первую очередь надо сказать о двигателе. На «Митракс» стоит китайский бензиновый двигатель Lifan 190FD с мощностью 15 л.с. — один из лидеров по качеству в стране производителя. Из иностранцев здесь также: европейские колеса, турецкое сидение, итальянские рукоятки и китайские фары, немецкие ремни.



Организации хранения комплектующих позавидуют даже немцы

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Райдер, минитрактор или садовый трактор?

Основное предназначение «Митракс» — качественный, регулярный уход за газоном. С этим он отлично справляется. На трактор устанавливается профессиональная металлическая дека, которая имеет три ножа и большую ширину захвата 1070 мм. Однако понятие «садовый трактор» подразумевает под собой нечто большее, чем обычная газонокосилка! Митракс способен выполнять множество других задач. Среди них:помощь в уборке снега, сбор опавших листьев, перевозка груза, разбрасывание удобрений. В этом ему помогает широкий ассортимент оригинального навесного оборудования, которое можно прицепить и снять буквально за несколько минут.





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Кроме того, «Митракс» обладает функциями минитрактора и справляется с перечнем земельных работ, которые могут потребоваться на частных загородных участках. Например, пахота и боронование легких почв.





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Поэтому при выборе техники по уходу за участком нужно ориентироваться на собственные потребности. В зависимости от ваших потребностей вы можете скомплектовать нужный вам состав навесного оборудования, с которым будет работать Митракс на вашем загородном участке.

Трактор в цифрах

Трактор имеет мощность 15 лошадиных сил и это хватает, чтобы тащить две телеги по 850 кг.

Митракс Т10 в отличие от аналогов заграничного производства разработан с учётом специфики климата и геологии России: усилена трансмиссия, клиренс 165 мм, для сборки использованы прочные сплавы, работы которых хватит на много лет вперёд. На ходовую часть предоставляется гарантия от производителя, который также разработал всё необходимое комплектующее оборудование для обслуживания приусадебного хозяйственного или фермерского участка. Нет необходимости дополнительно искать навесные приспособления, все можно заказать в одном месте.





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Высокая маневренность и проходимость на узких участках обеспечиваются малыми габаритами трактора и колесами европейского качества. Благодаря плавающей независимой передней подвеске, радиус разворота, как и ширина проезда, составляют всего 1 метр. Отдельно стоит упомянуть комфортность сиденья, а также их особую конструкцию, способную увеличить безопасность использования. Как только вы встанете с сиденья — трактор заглохнет.





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Безопасность и комфорт управления обеспечивают яркие светодиодные фары. Это удобно, например, в плохую погоду: снег или туман. ВОМ, включается с места оператора для активных орудий: косилки, снегоуборщика, щетки. Поэтому все 17 видов навесных оборудований можно быстро заставить работать и поменять (замена и установка занимает несколько минут).

Митракс: версия 2.0

Сейчас компания активно развивается — в связи с этим готовится выпуск новой модели. Создатели Митракс тесно общались с покупателями и партнерами, чтобы сделать новую модель, отвечающую новым запросам потребителей:

— увеличение на 10 сантиметров в ширину, высоту и длину;-повышение клиренса садового трактора «Митракс»;

— несколько вариантов комплектаций (останется базовая версия трактора, но и появится более проф. с трехточечной сцепкой

— доп. гидроразъемы для подключения гидравлики, это даст. неограниченные возможности для подключения навесных орудий;

— будет возможность поднимать отдельно задние орудия и передние орудия (в базовой версии они поднимаются одновременно), это значит, что Вы в любой момент сможете нужными функциями;

— штатная мощная гидравлика, позволяющая осуществлять плавность хода и переключения передач;

— возможность устанавливать спец. крепление спереди трактора, которое позволит быстро менять навесное оборудование (не сходя с трактора);

— можно будет выбрать разные колеса с высотой от 580 мм. внешний диаметр до 770 мм. Это позволит проходить трудные участки земли легко и быстро.Каждый покупатель сможет подобрать колеса под его задачи;

-возможность создать свою комплектацию позволит выбрать тот трактор, который будет работать наиболее эффективно в конкретных условиях. Эффективная работа — быстрый возврат вложенных средств.





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