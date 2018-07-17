ОНПП «Технология» наладило серийный выпуск ситалловых подложек для микросхем

Новая продукция превышает по уровню качества, иностранные аналоги. Предприятие готово полностью обеспечить спрос отечественных предприятий радиоэлектронной, авиационной промышленности, судостроения и военно-промышленного комплекса на данную продукцию. Ранее такие изделия заказывались за рубежом.

Ситалловые подложки предназначены для изготовления пленочных микросхем и изделий электроники. Именно на подложках вытравливаются дорожки микросхемы, поэтому их качество напрямую влияет на срок службы радиоэлектронных изделий.

Созданные ОНПП «Технология» подложки характеризуются чистотой рабочей поверхности, превышающей показатели зарубежных аналогов, а за счет согласованности коэффициентов термического расширения изделий и наносимых на нее пленок, качество отечественных микросхем станет еще выше.

«Несмотря на высокую востребованность, в России производство данной продукции отсутствовало. Решая правительственную задачу, мы не просто воссоздали технологию выпуска изделий советских времен, а подняли ключевые показатели на качественно новый уровень. Таким образом, один из этапов локализации производства радиоэлектронной продукции для ВПК на территории России можно считать завершенным», — подчеркнул генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Высокое качество изделий и готовность предприятия к серийному производству подтвердили межведомственные испытания. Одновременно с ними новая продукция ОНПП «Технология» прошла тестирование в российских центрах компетенций, специализирующихся на разработке радиоэлектроники. В настоящее время подтвержден заказ на выпуск первых 30 тысяч подложек со стороны предприятий из Омска, Пензы и Санкт-Петербурга. При росте спроса предприятие способно увеличить мощности до 100 тысяч ситалловых подложек в год.