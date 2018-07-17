Завершена реконструкция центральной аллеи ВДНХ

Еще одна приятная новость для любителей городского отдыха (в дополнение к новости о парке в Братеевской пойме) — на днях капитального ремонта открыли центральную линию ВДНХ, доделали цветники и завершили реставрацию внешнего облика павильонов. На ВДНХ снова можно (и нужно!) гулять! Вашему вниманию репортаж Сергея Усольцева.

Для начала на площади перед главным входом полностью поменяли покрытие и теперь здесь плитка. Кстати, отдельно здорово, что разогнали вечно существовавший здесь небольшой стихийный рынок, когда идешь между торговцами, а тебя то мыльными пузырями пускают, то шарики в руки суют.





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Кто был на ВДНХ ещё в конце весны, наверняка помнит, что по сторонам от главной аллеи было перекопано всё так, что ходить было невозможно.





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Теперь здесь цветники с живыми розами.





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После долгой реставрации с Центрального павильона, наконец, сняли леса, восстановив изначальный облик.

За основу взяли облик павильона в 1954 году, когда он только открылся. Что приятно восстановили даже такие мельчайшие детали, которые большинство обывателей даже и не заметит:

С краю можно видеть медальон с гербом Карело-Финской ССР, упразднённой в 1956 году. А раз республику упразднили, то и герб замазали и убрали. Еще года полтора назад пустой медальон всё также висел среди гербов других республик:





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© ic.pics.livejournal.com

Фонтан Дружба народов, также с 16 статуями по количеству республик СССР до 1956 года отреставрировали и запустили еще в прошлом году:





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А сейчас вокруг него поставили стулья. Ведь всем известно, что «то как течет вода» — один из процессов, на который человек может смотреть бесконечно

На заднем плане можно видеть, как отреставрировали и привели к изначальному виду 1950-х павильон «Казахстан»:





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Напомню, что ещё недавно, год назад павильон выглядел так:





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В 1960-х гг., когда павильон «Казахстан» превратился в «Металлургию», то по моде того времени и в рамках борьбы с излишествами в архитектуре на него надели фальш-фасад, при этом часть убранства с лепниной и барельефами павильона сохранилась внутри, а вот стеклянный купол, увы, снесли, и его пришлось делать заново.





© ic.pics.livejournal.com

Барельефы с колхозниками и рабочими Казахстана можно было увидеть сразу же, как убрали панели более позднего фасада.





© ic.pics.livejournal.com

Всё это великолепие скрывалось под панелями 1960-х и просто было приведено в порядок. Реставрацией павильона «Казахстан», кстати, занимается сам Казахстан.





© ic.pics.livejournal.com

У фонтана Каменный цветок также выставили стулья и сам фонтан уже с прошлого года работает.





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Сняли леса с реконструированного павильона «Земледелие», он же «Украина». После реставрации в мастерских на место вернули статуи тружеников Украинской ССР.





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Реставрацией этого павильона по изначальной идее должна была заниматься сама Украина, и его даже передали Украине в 2014 году, но им стало не до павильонов, тем более в Москве. А выставку, тем временем, из федерального подчинения при Собянине, к счастью, передали городу, что и позволило Москве активно начать вкладывать средства в территорию.





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С павильона Азербайджана окончательно сняли и леса, и остатки крыши 1960-х:





© ic.pics.livejournal.com

На площади Промышленности с апреля работает музей Космонавтики и авиации.





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Сейчас на фасаде, конечно, довольно странно смотрятся восстановленные надписи из разных эпох, но всё это было в этом павильоне. Изначально он действительно был «Механизацией», затем «Механизацией и электрификацией сельского хозяйства», а с 1960-х стал «Космосом».





© ic.pics.livejournal.com

Но обращайте внимание, что весь декор изначально сталинского павильона не на космическую тематику, а посвящен как раз механизации и электрификации сельского хозяйства.

По углам павильон венчают также отреставрированные статуи механизаторов мужчины и женщины за штурвалами.





© ic.pics.livejournal.com

Но самое удивительное то, как привели в порядок часть выставки, за павильоном «Космос», сюда вообще мало кто в последние пару десятилетий заходил. Здесь был просто парк, переходящий в Ботанический сад, а у прудов было откровенно грязно, а теперь…





© ic.pics.livejournal.com

Даже мостики до островков сделали.

Министерство культуры устроило здесь музей кино:





© ic.pics.livejournal.com

НО САМОЕ ГЛАВНОЕ:





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В воскресенье, впервые с конца 1980-х здесь заработал отреставрированный фонтан «Золотой колос». Для реставрации этот фонтан пришлось как паззл разбирать на мельчайшие части и отвозить в мастерские. Зато теперь его можно видеть во всей красе.Так что приходите на ВДНХ, не устану повторять, что это концентрат лучших архитекторов, художников, скульпторов, оформителей — всё самое лучшее, что было в СССР.





© ic.pics.livejournal.com

Кстати, многие роллеры и велосипедисты волновались, что здесь положат плитку. Нет, асфальт и маршруты можно очень длинные проложить.





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У метро две станции велопроката и еще одна огромная стойка с несколькими десятками велосипедов перед главным входом ВДНХ, так что пользуйтесь.





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В ближайшее время на ВДНХ появится ландшафтный парк, а также парк аттракционов. И не забывайте, что ВДНХ соединен с не менее интересными для прогулок Останкинским и Ботаническим садами.