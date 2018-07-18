Новая набережная в Казани

В продолжение темы с парками и новыми общественными пространствами: около месяца назад в Казани на территории озерной системы Кабан появилась новая набережная, которая сразу же стала центром притяжения горожан. Репортаж Ильи Варламова.

01. На входе расположен информационный стенд, на котором рассказывается о проекте благоустройства и проделанной работе. Тут же висит расписание проводимых здесь мероприятий и правила поведения.

02. Озерная система Кабан состоит из трех соединенных протоками озер. Это самая крупная озерная система в Татарстане — общая протяженность берега составляет 10 километров. В ближайшем будущем власти города продолжат его благоустраивать.

03. Уже благоустроенный участок набережной пользуется огромной популярностью у горожан. Тут, например, проходят занятия йогой.

04. Еще здесь расположена очень крутая детская площадка. Она была специально заказана в Германии. Здесь есть система источников воды, каналов и шлюзов, которые можно по-разному конфигурировать. Накапливая воду в правильных местах, можно заставить разные элементы крутиться.

05. Детям нужно договариваться друг с другом и действовать сообща, потому что только одновременно перекрывая и освобождая каналы можно добиться того, чтобы вся система заработала.

06. На хорошей площадке хочется играть не только детям, но и взрослым.

07. В этой зеленой зоне высадили пять разных видов ив. Все они морозостойкие и приспособленные к условиям местного климата.

08. Грунт во всех зеленых зонах на набережной покрыт слоем коры. Она не дает расти сорнякам и препятствует распространению грязи и пыли.

09. Но это только начало!

10. Прибрежные зоны засадили водными растениями. Они выполняют очень важную функцию — очищают воду от разных загрязнений.

11. Променад.

12. Проектировщикам было важно сохранить открытый доступ к воде, поэтому берег не стали полностью огораживать заборами. Вместо этого на пешеходных дорожках сделали яркие предупреждения о том, что впереди — открытый участок и что родителям нужно внимательно следить за своими детьми.

13. Сделали пирсы.

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15. Это Наталья Фишман, помощница президента Татарстана. Она сейчас отвечает за общественные пространства республики.

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17. Качество работ очень хорошее.

18. Это место называют нижней палубой.

19. Людей очень много. Местные СМИ называют это набережную Кабана главным инстаграм-спотом Казани.

20. Посмотрите, как круто все сделано.

21. Металлическое ограждение с перфорацией символизирует волны, за ним установлена осветительная система, которая вечером красиво подсвечивает берег. Выше проходит довольно оживленная улица, но благодаря грамотному проектированию внизу ее практически не слышно.

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24. Здесь можно встречать закаты.

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27. Говорят, что многие приходят сюда загорать. А как мы помним, это один из главных показателей хорошего общественного пространства.

28. На благоустроенной зоне высадили больше 12 тысяч растений. Среди них ивы, камыш, рогоза, аир, дербенник, черемуха, яблони, клены, ирга и еще много всего. К подбору растений отнеслись с большой ответственностью — проектировщики постарались просчитать, какие из растений приживутся лучше всего и без проблем будут переносить здешние зимы.

29. Доступная среда.

30. Красота.

31. Отличительная черта этого проекта — система каскадов, которая чистит воду.

32. Работает она так: вода набирается через насос и поднимается в начало каскада.

33. Там высажены растения, которые забирают из воды загрязняющие элементы и перерабатывают их в процессе фотосинтеза.

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35. Один из каскадов усажен камышами, второй — цветущим дербенником, третий — кувшинками.

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37. Протекая через корни, вода проходит естественную фильтрацию и вновь возвращается в озеро.

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39. Красные скамейки из стеклопластика — визитная карточка архитектурного бюро Turenscape, которое готовило проект благоустройства. Кстати, произвели из в Набережных Челнах.

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44. Обратите внимание, что нигде нет открытого грунта!

45. Высадили взрослые деревья, молодцы.

46. О велоинфраструктуре тоже не забыли. Обратите внимание, что велодорожка отделена от тротуара полосой зеленых насаждений, поэтому по ней не ходят пешеходы.

47. А тут велодорожка отделена деревьями в том числе и от проезжей части. Так еще лучше и безопаснее.

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50. Есть легенда, что готовясь к наступлению Ивана Грозного, татары собрали всю ханскую казну и спрятали ее на дне Кабана. Их охраняет крылатый дракон Зилант, изображенный на гербе Казани.

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52. Как я уже сказал, эта общественная зона открылась для посетителей всего месяц назад. Люди просто приходят сюда отдыхать или посещают конкретные мероприятия. Например, тут проходят разные праздничные концерты, лектории, танцы и спортивные тренировки, в том числе занятия йогой и восточными боевыми искусствами.

53. Началось все в 2015 году, когда мэрия Казани провела международный конкурс на лучшую концепцию развития этой территории. Всего было 70 участников из семи стран, и победило китайское архитектурное бюро Turenscape.

54. Эта компания известна экологическим подходом к ландшафтному проектированию. Она реализовала более 600 проектов в 200 городах по всему миру, то есть опыт в этом вопросе у нее довольно внушительный.

55. Проект получил название «Эластичная лента. Бессмертное наследие Казани». Под эластичной лентой имеется в виду благоустроенная территория, связывающая между собой все три озера.

56. Этот проект — в первую очередь экологический, поэтому главной задачей проектировщиков было восстановить и сохранить экосистему озера. Они убрали все стоки, в том числе незаконные канализационные врезки, засадили берега растениями и соорудили систему очистительных каскадов.

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59. Смотровая площадка с теми самыми красными скамьями. В темноте они светятся.

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67. Хотели бы здесь отдохнуть?