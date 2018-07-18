Первый в текущем году полковой комплект С-400 передан МинОбороны

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Первый в этом году полк С-400 «Триумф» досрочно передан Минобороны России. Об этом сообщает концерн ВКО «Алмаз — Антей».

Основное предназначение систем С-400 — защита стратегических объектов от авиаударов, крылатых, стратегических, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях радиоэлектронного и боевого противодействия.

Комплекс может на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели и до 60 км — тактические баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с: крылатые ракеты, самолёты тактической и стратегической авиации (в том числе изготовленные по технологии «стелс»), боеголовки баллистических ракет. При этом обнаружение цели возможно на дальности до 600 км. Ракеты могут поражать низколетящие цели на высоте от 5 м (для сравнения: американский комплекс «Пэтриот» способен поражать цели только на высоте не менее 60 м).