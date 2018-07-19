В ТОР Большой Камень ГК «Доброфлот» начала строительство завода по переработке минтая

Началось строительство Завода по переработке минтая в Большом Камне. Сейчас ведутся работы по бурению и заливке фундамента.

Производство продукции на современном немецком оборудовании начнется 1 сентября 2019 года.

По словам руководителя направления планирования и экономического анализа ГК «Доброфлот» Николая Дубинина, завод мощностью более 110 тонн готовой продукции в сутки — филе, фарша, рыбной муки и рыбного жира — будет работать на двух видах сырья — парном и мороженом минтае.

«Парной минтай будет вылавливаться в подзоне Приморье, для этого нам выделена квота около 4 тысяч тонн. Также мы будем работать на мороженом сырье — минтае и сельди, добытой в дальневосточном бассейне», — сказал он, отметив, что на заводе будет установлено современное немецкое оборудование, аналогов которого сейчас нет на Дальнем Востоке.

Для хранения сырья и продукции будет построен холодильник мощностью 15 тысяч тонн. Компания также намерена использовать новый метод транспортировки.

«Вместо вагонов-складов будут использоваться рефконтейнеры, которые из Большого Камня доставят замороженную продукцию в центральную часть страны», — добавил представитель «Доброфлота».

Напомним, что проект реализуется ГК «Доброфлот» в рамках закрепления инвестиционных квот под строительство береговых объектов по переработке рыбной продукции. Данная программа принята на заседании президиума Госсовета РФ в 2015 году.