«УРАЛХИМ» первым в России начал отгрузки кормового карбамида

Пермские «Минеральные удобрения» (ПМУ, входят в «УралХим») начали отгрузки кормового карбамида.

Новый продукт был представлен еще в конце 2017 года. В 2018 году заключена первая сделка. Сначала в одно из животноводческих хозяйств СФО была отправлена опытная партия продукта, а затем заключено соглашение на поставку 60 тонн кормового карбамида.

По словам регионального менеджера ООО «Торговый дом «УралХим» Дмитрия Филипенко использование карбамида в кормовых целях не является ноу-хау, это распространенная практика. Однако недавно требования законодательства к пищевым добавкам ужесточились и из отечественных продуктов им соответствует только карбамид, произведенный ПМУ.

ПМУ производит кормовой карбамид по японской технологии. Содержание биурета (амид аллофановой кислоты) в продукте составляет менее 0,5%, по ГОСТу допускается 3%.

Ежегодно в мире потребляется порядка 2 млн тонн кормового карбамида. Его применение позволяет снизить затраты кормов, а также повысить эффективность их использования.

Пермские «Минеральные удобрения» выпускают два основных вида продукции: жидкий синтетический аммиак и приллированный карбамид.

В состав производственных активов «УралХима» входят филиал «Азот» (Березники), а также «Воскресенские минеральные удобрения» (Московская область), ЗМУ КЧХК (Кировская область) и «Минеральные удобрения» (Пермь).