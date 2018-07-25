МРК «Орехово-Зуево» идёт в Новороссийск
МРК проекта 21631 «Орехово-Зуево» идёт под буксирами по внутренним водным путям в Новороссийск для испытаний и последующей передачи ВМФ. Сегодня МРК прошел Балаково Саратовской области.
Фото Александра Бочкарева из ВК
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