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Фотофакты

МРК «Орехово-Зуево» идёт в Новороссийск

  •  © balancer.ru

МРК проекта 21631 «Орехово-Зуево» идёт под буксирами по внутренним водным путям в Новороссийск для испытаний и последующей передачи ВМФ. Сегодня МРК прошел Балаково Саратовской области.

Фото Александра Бочкарева из ВК

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21631, Буян-М, МРК, Зеленодольский СЗ, Зеленодольский завод имени А.М. Горького
  • Нет аватара altman66
    25.07.1808:39:38

    Отличная новость!!Если все пойдет хорошо, в этом году примут в состав ВМФ!

    #1055414
    • Katamaran Katamaran
      25.07.1808:52:49

      Не примут

      #1055419
      • Нет аватара vlTepes
        25.07.1809:42:33

        Не примут

        Почему?

        #1055429
        • Katamaran Katamaran
          25.07.1809:46:37

          Традиция.

          #1055430
          • Максим Алпеев
            25.07.1810:06:07

            А один уважаемый на форуме человек говорил, что станцию Ховрино в Москве не откроют, пока Беломорскую не достроят     Должны принять!

            #1055435
            • Katamaran Katamaran
              25.07.1810:07:48

              Другие уважаемые люди обещали Грена построить к 2006-му году.

              #1055436
              • Максим Алпеев
                25.07.1810:12:34

                Таки не стоит сравнивать Грена с Буяном. Позвольте нам немножко осторожного оптимизма с «Орехово-Зуево», учитывая положительный опыт с «Вышним Волочком»    

                #1055440
                • Katamaran Katamaran
                  25.07.1810:17:13

                  Вышний Волочок? Это который приняли в апреле при планах под елочку?

                  #1055442
                  • A_SEVER A_SEVER
                    25.07.1810:25:52

                    Вышний Волочок?
                    МРК «Орехово-Зуево» построен с учётом опыта испытаний «Вышнего Волочка».

                    #1055447
                    • Katamaran Katamaran
                      25.07.1810:28:07

                      с учётом опыта испытаний «Вышнего Волочка"
                      Забьемся на шампанское, что не примут до конца года?

                      #1055449
                      • Нет аватара altman66
                        25.07.1811:14:13

                        может и не успеют до конца года, но в начале следующего точно. Да и опыт «Вышнего Волочка» учтут я думаю.

                        #1055460
                        • Katamaran Katamaran
                          25.07.1812:03:15

                          Значит, никто не хочет спорить    

                          #1055481
                          • Нет аватара g1v2
                            25.07.1812:54:08

                            Если готов приехать в СПб под НГ чтобы забрать или передать бутылку шампанского — то легко.    

                            #1055507
                            • Katamaran Katamaran
                              25.07.1812:55:32

                              Забились?

                              Отредактировано: Katamaran~13:01 25.07.18
                              #1055509
                              • Нет аватара g1v2
                                25.07.1814:38:11

                                Ну если реально готов, то да. Бутылка шампанского на то, что корабль сдадут до елочки. Разбейте кто-нибудь.    

                                #1055545
                                • A_SEVER A_SEVER
                                  25.07.1814:45:52

                                  Разбейте кто-нибудь.
                                  Ставки приняты!    

                                  #1055552
          • Human RS Human RS
            25.07.1813:35:53

            Традиция.

            Не в этом случае, тут уже нет никаких сомнений. Корабль то готов, сейчас доведут до Новороссийска, к испытаниям подготовят и вперед. Наверное в сентябре-октябре и передадут флоту.

            #1055525
            • Katamaran Katamaran
              25.07.1813:36:44

              у меня будет 2 бутылки на новый год?

              #1055526
              • Human RS Human RS
                25.07.1813:58:09

                Ну если еще с кем поспоришь…     А я даже спорить не буду поскольку уверен. К тому же мне от такого спора тоже никакой выгоды — не пью    

                Отредактировано: Human RS~13:58 25.07.18
                #1055532
                • Katamaran Katamaran
                  25.07.1814:00:07

                  На детское шампанское?

                  #1055534
                  • Human RS Human RS
                    25.07.1814:36:15

                    Да какая разница то, шампанское лично мне не интересный предмет спора. Самый годный спор это спор на деньги.

                    #1055543
  • диегоамиго диегоамиго
    25.07.1812:00:53

    Итого еще один претендент в четверку калиброносцев этого года.

    Интрига однако…    

    #1055479
  • Нет аватара malikszh
    25.07.1812:35:35

    Думал первым отправить патрульного корабля ошибся

    #1055497
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