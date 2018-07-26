Компанией MULTICUT запущено производство тестовой партии программного управления станков с ЧПУ

Специалистами компании MULTICUT завершена разработка системы ЧПУ для фрезерно-гравировального оборудования.

ЧПУ MULTICUT является продуктом 2х летней работы, целью которой было создание простой, надежной и функциональной системы, легко конфигурируемой под новые разработки оборудования и предназначенной для замены распространенных на данный момент пультовых систем с целью улучшения пользовательских характеристик для оператора и повышения производительности оборудования.

Система ЧПУ MULTICUT может осуществлять контроль над 5-и осевым обрабатывающим центром с автоматической сменой инструмента и широким набором дополнительных опций.

После проведения заводских испытаний система поступит в серийное производство.