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Производство

Компанией MULTICUT запущено производство тестовой партии программного управления станков с ЧПУ

Специалистами компании MULTICUT завершена разработка системы ЧПУ для фрезерно-гравировального оборудования.

  •  © www.multicut.ru

ЧПУ MULTICUT является продуктом 2х летней работы, целью которой было создание простой, надежной и функциональной системы, легко конфигурируемой под новые разработки оборудования и предназначенной для замены распространенных на данный момент пультовых систем с целью улучшения пользовательских характеристик для оператора и повышения производительности оборудования.

Система ЧПУ MULTICUT может осуществлять контроль над 5-и осевым обрабатывающим центром с автоматической сменой инструмента и широким набором дополнительных опций.

После проведения заводских испытаний система поступит в серийное производство.

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https://www.multicut.ru/catalog/frezery/

новое производство, станки ЧПУ
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