Компанией MULTICUT запущено производство тестовой партии программного управления станков с ЧПУ
Специалистами компании MULTICUT завершена разработка системы ЧПУ для фрезерно-гравировального оборудования.
ЧПУ MULTICUT является продуктом 2х летней работы, целью которой было создание простой, надежной и функциональной системы, легко конфигурируемой под новые разработки оборудования и предназначенной для замены распространенных на данный момент пультовых систем с целью улучшения пользовательских характеристик для оператора и повышения производительности оборудования.
Система ЧПУ MULTICUT может осуществлять контроль над 5-и осевым обрабатывающим центром с автоматической сменой инструмента и широким набором дополнительных опций.
После проведения заводских испытаний система поступит в серийное производство.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!