В Калужской области состоялся официальный запуск производства компании Greif

26 июля в индустриальном парке «Ворсино» Калужской области состоялось официальное открытие предприятия по производству стальных бочек и контейнеров IBC ООО «Грайф Вологда». Это седьмое предприятие по производству бочек компании Greif в России.

Объем инвестиций в проект по соглашению составляет 800 млн рублей. Количество созданных рабочих мест — 50. Объем производства — 2 млн бочек в год. В первой половине 2019 года на предприятии Greif в индустриальном парке «Ворсино» планируется к запуску вторая (после Казани) линия Greif по производству кубовых емкостей IBC GCUBE, которая обеспечит расширение спецификаций производимой упаковки и будет способствовать комбинированным поставкам с одного предприятия.

Greif Inc. является мировым лидером в области производства промышленной упаковки. История компании началась в 1877 году в США. В настоящее время Greif насчитывает более 140 заводов в 50 странах мира; в компании работают более 13 тысяч сотрудников. В 2017 году корпорация отметила 140-летний юбилей.

Более 500 ведущих предприятий из России и стран СНГ‚ работающих в различных сферах (от производства растительных масел до изготовления сверхчистых металлов), являются заказчиками Greif.

Президент Greif Inc. Питер Уотсон: «Мы гордимся российской командой компании Greif по ряду причин. Во-первых, российская команда помогает сохранять окружающую среду и удовлетворять требования наших клиентов. Российская команда является одним из лучших производителей и лучшей командой на мировом рынке. Уверен, российское предприятие будет развивать бизнес. Это девятый по счету завод, который мы открываем в России. Мы постоянно инвестируем средства для развития сотрудничества. И поэтому мы здесь. Отдельное спасибо местным властям за совместную работу».

Дмитрий Орлов поздравил компанию Greif от имени коммерческого директора ОАО «Газпром Нефть» Левана Кадагидзе: «За 25 лет работы в России компания Greif достигла высоких результатов, зарекомендовала себя надежным деловым партнером и единомышленником. Сегодня Greif не просто предлагает решения для бизнеса по фасовке продуктов, компания формирует современную технологическую упаковку. Для нас, как для технологического лидера отрасли, важно качество продукта и удобство логистических маршрутов».

Директор АО «Обнинскоргсинтез» Никита Михин: «Наше успешное сотрудничество с Greif длится 12 лет. За эти годы товарооборот между нашими компаниями увеличился более чем в 22 раза. В 2017 году наша компания заключила с Greif стратегическое соглашение, в рамках которого с прошлого года эксклюзивным поставщиком бочкотары для нашего предприятия является компания Greif. Это было серьезное и взвешенное решение. Решающим фактором был комплекс преимуществ, который имеет компания Greif по отношению к своим конкурентам. Это безупречное качество продукции, оперативность поставки и, в целом, гибкость в работе. Уверен, что наше взаимодействие будет развиваться».

Директор по продажам АО «Северсталь Менеджмент» Евгений Черняков: «Мы 20 лет сотрудничаем с Greif. Для компании Северсталь это был первый опыт работы с такой компании. Мы не знали, какой металл требуется для бочек, поставляли стандартный. Благодаря российской команде Greif сегодня поставляемый нами металл отличается от первых партий. Принцип клиентоориентированности Greif, принцип безопасности — все это передается нам, поставщикам».

На заводе создано современное, высокоэффективное и безопасное производство, на котором сотрудники всех уровней активно вовлечены в процессы обслуживания заказчиков, благодаря чему обеспечивается всесторонний контроль качества производимых продуктов и достигается высочайший уровень оказываемого сервиса. Жесткие корпоративные требования к качеству изготавливаемой продукции гарантируют безопасность здоровья людей и окружающей среды, обеспечивают сохранность фасуемых продуктов.





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Об индустриальном парке «Ворсино»:

Индустриальный парк «Ворсино» является крупнейшей индустриальной площадкой региона — 1610 га. Резидентами парка стали более 40 ведущих российских и международных компаний, включая Samsung, L’Oreal, Nestle, AstraZeneca Industries, НЛМК. Расположенный в индустриальном парке «Ворсино» мультимодальный транспортно-логистический комплекс «Фрейт Вилладж Ворсино» стал частью международного логистического проекта «Новый Шелковый путь», объединяющего экономические интересы России, Китая, Южной Кореи и Восточной Европы.