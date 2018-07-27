На первом энергоблоке Ленинградской АЭС-2 завершена программа физических испытаний

По мере подъема мощности реактора в общей сложности было проведено около ста испытаний. Последние три исследования активной зоны реактора заняли четыре дня и проходили после выхода реакторной установки на номинальную стопроцентную мощность.

Начиная с марта 2018 года, когда состоялся энергетический пуск нового энергоблока, специалисты вели обязательные испытания нейтронно-физических характеристик реакторной установки, другого оборудования и систем на соответствие требованиям проекта, нормам и правилам по безопасности.

Полученные данные свидетельствуют о том, что характеристики активной зоны реакторной установки энергоблока № 1 Ленинградской АЭС-2 соответствуют проектным.