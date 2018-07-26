Завершились государственные испытания фрегата «Адмирал Горшков»

«Адмирал Горшков» войдет в строй через два дня

26.07.2018



Фрегат "Адмирал Горшков"

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На Северной верфи в Санкт-Петербурге государственной комиссией сегодня подписан приемный акт государственных испытаний фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков», — сообщает пресс-служба предприятия.

«28 июля фрегат „Адмирал флота Советского Союза Горшков“ войдет в состав Военно-Морского Флота России», — говорится в сообщении.

Таким образом, подошел к концу затянувшийся период доработки и испытаний сверхсовременного фрегата. Его строительство началось еще в 2006 году. Изначально сдача корабля планировалась на 2012 год. Однако, ввиду ряда причин, ввод судна в эксплуатацию постоянно откладывался. В частности, последний перенос срока произошел в марте прошлого года из-за проблем с готовностью зенитного ракетного комплекса «Полимент-Редут», которым оснащен фрегат.

«Адмирал Горшков» — многоцелевой российский фрегат дальней морской зоны водоизмещением пять тысяч тонн. Корабль обладает артиллерийским, ракетным и зенитным вооружением, среди которого — до 16 крылатых ракет «Калибр» и 130-миллиметровая артиллерийская установка А-192. Фрегат способен передвигаться со скоростью до 30 узлов (около 55 километров в час) и автономно находиться в море в течение месяца.

По оценкам военных и экспертов, фрегат «Адмирал Горшков» является одним из самых технически совершенных боевых кораблей в мире.

29 июля фрегат примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.