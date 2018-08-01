На площадке сооружения Курской АЭС-2 завершено строительство цеха по изготовлению армометаллоблоков

30 июля 2018 г. на стройплощадке самого мощного в стране первого энергоблока ВВЭР-ТОИ Курской АЭС-2* произошло одно из ключевых событий текущего года — специалисты завершили строительно-монтажные работы по возведению цеха изготовления армометаллоблоков общей площадью более 16 тысяч квадратных метров. На объекте ими выполнен монтаж металлоконструкций каркаса, стеновых и кровельных панелей.

Цех армометаллоблоков крайне важен для сооружения станции замещения. Он предназначен для изготовления конструктивных элементов для фундаментных плит зданий и сооружений. В одной из них, фундаментной плите реакторного здания 1-го энергоблока, уже смонтированы и забетонированы 105 армометаллоблоков общим весом более 1600 тонн. Столько же данных металлоконструкций будет установлено в фундаментную плиту второго энергоблока Курской АЭС-2.

«Проектом выстроена целая технологическая цепочка по изготовлению армоблоков, — рассказывает главный инженер управления капитального строительства Курской АЭС-2 Николай Бобелев. — В торце разместятся склады металла. После того как армоблоки изготовят, их переместят в цех укрупненной сборки, далее в цех дробеструйной очистки, антикоррозийной защиты. И только потом конструкция попадет на строительную площадку».

Главной задачей после сооружения контура цеха является наполнение его технологическим оборудованием для выполнения основных производственных процессов — сварки, резки, рубки, сгибания металла. Сейчас в цехе установлены 3 грузоподъемных крана, они будут использованы для перемещения арматурных изделий. Кроме того, два козловых крана установлены на площадке укрупнительной сборки армометаллоблоков.

При создании на курской площадке цеха по изготовлению армометаллоблоков был использован опыт, наработанный на строительстве других атомных станций, в частности, Калининской и Белорусской АЭС. С учетом предыдущего опыта, процесс изготовления армоблоков усовершенствован, в технологическую цепочку внесены оптимальные изменения по изготовлению и укрупнению армометаллоблоков.