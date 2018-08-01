Терминально-логистический центр «Восточный» запустили в Московской области

В Московской области запущенна первая очередь терминально-логистического центра (ТЛЦ) «Восточный» в Богородском городском округе.

ТЛЦ «Восточный» предназначен для обработки грузов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе в рамках транспортного коридора «Новый шелковый путь». Реализация проекта предполагает четыре этапа..

После завершения всех работ к 2023 году комплекс будет включать в себя современный контейнерный терминал с двумя площадками, парк погрузочно-разгрузочной техники, административно-хозяйственный и офисный комплекс, складские сооружения общей площадью 300 тыс. квадратных метров.

Объем инвестиций в проект составит 15 млрд рублей. В пресс-службе уточнили, что всего будет создано около 8 тыс. рабочих мест. ТЛЦ «Восточный» станет одним из опорных терминально-логистических центров в Подмосковье.

После ввода всех объектов в эксплуатацию на базе комплекса будет создан многопрофильный индустриальный парк для размещения производственных цехов и складских помещений не менее 15 резидентов.