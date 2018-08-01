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Транспорт и логистика

Терминально-логистический центр «Восточный» запустили в Московской области

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В Московской области запущенна первая очередь терминально-логистического центра (ТЛЦ) «Восточный» в Богородском городском округе.

ТЛЦ «Восточный» предназначен для обработки грузов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе в рамках транспортного коридора «Новый шелковый путь». Реализация проекта предполагает четыре этапа..

После завершения всех работ к 2023 году комплекс будет включать в себя современный контейнерный терминал с двумя площадками, парк погрузочно-разгрузочной техники, административно-хозяйственный и офисный комплекс, складские сооружения общей площадью 300 тыс. квадратных метров.

Объем инвестиций в проект составит 15 млрд рублей. В пресс-службе уточнили, что всего будет создано около 8 тыс. рабочих мест. ТЛЦ «Восточный» станет одним из опорных терминально-логистических центров в Подмосковье.

После ввода всех объектов в эксплуатацию на базе комплекса будет создан многопрофильный индустриальный парк для размещения производственных цехов и складских помещений не менее 15 резидентов.

  •  © 360tv.ru
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http://tass.ru/moskovskaya-oblast/5416560

Московская область, ТЛЦ) Восточный
  • Великоросс Великоросс
    01.08.1800:35:25

    Первую очередь терминально-логистического центра «Восточный» запустили в Богородском городском округе. Он предназначен для обработки грузов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В том числе тех, что идут через транспортный коридор «Нового шелкового пути».

    ©Видео с youtube.com

    #1057106
  • Human RS Human RS
    01.08.1801:30:30

    Вот же эта новость буквально несколько постов ниже:

     https://sdelanounas.ru/blogs/110309/ 

    #1057111
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