ОНПП «Технология» произвело остекление из монолитного поликарбоната для «Кометы 120М»

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Судно на подводных крыльях «Комета 120М» с остеклением из монолитного поликарбоната производства ОНПП «Технология» вышло на маршрут 30 июля 2018 года.

Созданное для «Кометы 120М» остекление обладает высокой ударной прочностью. Оптический поликарбонат более чем в 100 раз превышает ударную вязкость силикатного и почти в 10 раз — органического стекла. Также новейшее остекление обладает в два раза меньшим весом по сравнению с использовавшимися ранее аналогами из силикатного стекла, что обеспечивает надёжную защиту экипажа и пассажиров и способствует более высокой устойчивости корабля на волнах.

Первый комплект остекления, который включает в себя 53 изделия конструкционной оптики для оснащения пассажирских салонов, рубки экипажа и других помещений судна на подводных крыльях, был выпущен на предприятии в 2017 году.

«Запатентованная предприятием технология позволяет выпускать изделия остекления практически любой геометрии с сохранением оптических свойств. Остекление из монолитного поликарбоната отечественного производства устанавливается на российских судах впервые. На мой взгляд, это хорошая тенденция», — отметил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Судно на подводных крыльях «Комета 120М» производится на рыбинском судостроительном заводе «Вымпел» (входит в Концерн «Калашников» Госкорпорации Ростех) и предназначено для перевозки пассажиров в прибрежной морской зоне. В 2019 году предприятие планирует спустить на воду ещё два судна. ОНПП «Технология» уже в этом году планирует выпустить комплект остекления для одного из этих теплоходов, в 2019 году будет изготовлен комплект для третьей «Кометы 120М».