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Ввод в эксплуатацию производства диоктилтерефталата (ДОТФ) на промышленной площадке «СИБУР-Химпрома» может изменить баланс на рынке 2-этилгексанола, который применяется в качестве сырья для получения данного пластификатора. К такому выводу приходят аналитики агентства «Хим-Курьер».

В Перми СИБУР реализует проект по строительству производства ДОТФ годовой мощностью 100 тыс. тонн. Запуск запланирован на 2019 год. Лицензиаром технологии является корейская компания Aekyung. В качестве генерального проектировщика выбран НИПИГАЗ.

По данным компании, дефицит российского рынка базовых пластификаторов составляет порядка 60 тыс. тонн в год. Реализация проекта позволит в значительной степени заместить импорт аналогичных продуктов и начать поставки пластификаторов на экспортные рынки, где спрос на ДОТФ также активно растет.

В качестве сырья для производства ДОТФ применяется 2-этилгексанол и терефталевая кислота. Аналитики агентства «Хим-Курьер» напоминают, что сейчас СИБУР выпускает около 80 тыс. тонн 2-этилгексанола. С выводом на полную загрузку производства ДОТФ компания будет потреблять до 67 тыс. тонн производимого спирта.

В то же время крупнейший в России производитель пластификатора диоктилфталата (ДОФ) «Камтэкс-Химпром» использует 2-этилгексанол СИБУРа и собственный фталевый ангидрид. Поэтому, как прогнозируется, с запуском нового предприятия изменится баланс на рынке 2-этилгексанола. В случае, если загрузка производства ДОФ на «Камтэкс-Химпроме» будет снижена на фоне растущей конкуренции в сегменте пластификаторов, возникнет риск затоваривания рынка вторым предшественником — фталевым ангидридом. В то же время высвободившееся объемы сможет потребить лакокрасочная отрасль.

ДОТФ является одним из ключевых компонентов напольных и кровельных покрытий, обоев, кабельных пластикатов и другой продукции строительной отрасли. Продукты с его использованием обладают повышенной прочностью и износо- и морозостойкостью.

«СИБУР-Химпром» выпускает бутиловые спирты, стирол, этил-бензол, пропилен, сжиженные углеводородные газы. Мощности предприяти по выпуску вспенивающегося полистирола Alphapor достигают 100 тыс. тонн в год.

ОАО «Камтэкс-Химпром» является правопреемником Пермского химического завода имени Серго Орджоникидзе, основанного в 1916 году как Пермский суперфосфатный завод. Предприятие выпускает диоктилфталат (мощность 26 тыс. тонн в год), фумаровую кислоту и фталевый ангидрид (90 тыс. тонн в год).