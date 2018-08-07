Колесный тягач К-78504 на выставке Армия-2018





© ic.pics.livejournal.com

Свежие фото тяжелой колесной платформы от КАМАЗ, выполненной по ОКР «Платформа-О». Данный тягач с колесной формулой 8×8 будет демонстрироваться на выставке «Армия-2018» в парке «Патриот».





© ic.pics.livejournal.com