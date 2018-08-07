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Фотофакты

Колесный тягач К-78504 на выставке Армия-2018

  •  © ic.pics.livejournal.com

Свежие фото тяжелой колесной платформы от КАМАЗ, выполненной по ОКР «Платформа-О». Данный тягач с колесной формулой 8×8 будет демонстрироваться на выставке «Армия-2018» в парке «Патриот».

  •  © ic.pics.livejournal.com

  •  © ic.pics.livejournal.com
  •  © ic.pics.livejournal.com
  •  © ic.pics.livejournal.com
  •  © ic.pics.livejournal.com
  •  © ic.pics.livejournal.com
  •  © ic.pics.livejournal.com
  •  © ic.pics.livejournal.com
  •  © ic.pics.livejournal.com
  •  © ic.pics.livejournal.com
  •  © ic.pics.livejournal.com
  •  © ic.pics.livejournal.com

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https://yuripasholok.livejournal.com/10730249.html

ОКР "Платформа-О", К-78054, ЗСА, Ремдизель, РВСН
  • Нет аватара Wasser
    07.08.1811:11:10

    Монструозно выглядит. Что теперь Мискому делать?

    #1058368
    • Максим Алпеев
      07.08.1811:25:33

      Да ничего не делать — работать, как и прежде. Пока КАМАЗ не допилит свою Платформу.

      #1058376
    • Human RS Human RS
      07.08.1813:55:41

      Что теперь Мискому делать?

      Ничего, военный сегмент производства вероятно постепенно загнется и будут только гражданскую технику выпускать.

      #1058415
  • Vikont Vikont
    07.08.1811:20:53

    Крутяк   

    #1058373
  • Нет аватара Александр Владимирович
    07.08.1811:21:04

    Батька напрягся    

    #1058374
    • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
      07.08.1811:39:43

      в прошлом году он высказался, что России ума не хватит делать такие тягачи.

      #1058378
      • Нет аватара Alexx
        07.08.1813:27:55

        не от большого ума ляпнул такое. Пытается продаться подороже

        #1058405
  • snowspb snowspb
    07.08.1813:11:58

    Что-то у него с развалом передних колёс.

    #1058399
    • Oleg nc Oleg nc
      07.08.1813:32:54

      выглядит так как будто у него регулируемая подвеска и на картинке она в самом нижнем положении.

      #1058407
    • Нет аватара Argonaft
      07.08.1813:39:00

      Что-то у него с развалом передних колёс.

      Так присел, потому что. Поднимется на цыпочки, появится сход.

      А вот что у него под кабиной между передних колёс, так низко висит, типа картера двигателя, хотя движок за кабиной? Ведь ограничивает угол въезда.

      Отредактировано: Argonaft~13:39 07.08.18
      #1058408
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