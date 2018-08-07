Колесный тягач К-78504 на выставке Армия-2018
Свежие фото тяжелой колесной платформы от КАМАЗ, выполненной по ОКР «Платформа-О». Данный тягач с колесной формулой 8×8 будет демонстрироваться на выставке «Армия-2018» в парке «Патриот».
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
-
- Максим Алпеев
- 07.08.201809:32
- 10
07.08.1811:11:10
07.08.1811:25:33
07.08.1813:55:41
07.08.1811:20:53
07.08.1811:21:04
07.08.1811:39:43
07.08.1813:27:55
07.08.1813:11:58
07.08.1813:32:54
07.08.1813:39:00