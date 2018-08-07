Завершено строительство канатной дороги в Лужниках





© Фото из открытых источников

Столичный строительный департамент сообщил о завершении работ по строительству канатной дороги от Воробьевых гор до Лужников. Сейчас идет оформление документов, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию. В ближайшее время одной достопримечательностью в Москве станет больше.

На канатной дороге предусмотрено три станции: верхняя — на улице Косыгина рядом с со смотровой площадкой, промежуточная — на Воробьевской набережной у Москва-реки и нижняя — на Лужнецкой набережной неподалеку от стадиона «Лужники». Протяженность дороги составляет 737 метров, пропускная способность — около 1,6 тыс. человек в час.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/XJez8YKdGdg

Фотографии сделаны в апреле текущего года. Свежие фото будут добавлены по мере их появления.





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников