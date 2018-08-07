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Транспорт и логистика

Завершено строительство канатной дороги в Лужниках

  •  © Фото из открытых источников

Столичный строительный департамент сообщил о завершении работ по строительству канатной дороги от Воробьевых гор до Лужников. Сейчас идет оформление документов, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию. В ближайшее время одной достопримечательностью в Москве станет больше.

На канатной дороге предусмотрено три станции: верхняя — на улице Косыгина рядом с со смотровой площадкой, промежуточная — на Воробьевской набережной у Москва-реки и нижняя — на Лужнецкой набережной неподалеку от стадиона «Лужники». Протяженность дороги составляет 737 метров, пропускная способность — около 1,6 тыс. человек в час.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/XJez8YKdGdg

Фотографии сделаны в апреле текущего года. Свежие фото будут добавлены по мере их появления.

  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников
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Канатная дорога, Воробьевы горы, достопримечательности Москвы, Лужники
  • Human RS Human RS
    07.08.1817:02:40

    Может стоило подождать официально открытия прежде чем публиковать? Куда спешить то?

    #1058471
    • Максим Алпеев
      07.08.1817:11:11

      Можно. Если модераторы сочтут нужным, пускай перенесут в Личный блог или удалят. Мне показалось, приятную новость можно продублировать    

      #1058474
      • Human RS Human RS
        07.08.1817:28:22

        Новости вообще лучше не дублировать — сколько конфликтов уже из-за этого было…

        #1058482
      • mashinist mashinist
        08.08.1816:57:57

        так зачем дублировать, можно трилировать или четвелировать, а лучше каждый день об этом выкладывать заметки, шоб уж наверняка…

        #1058776
  • Нет аватара termometrix
    07.08.1819:29:17

    Стадион Динамо.Ход строительства,фото имхо тоже подходит

    •  © sun9-1.userapi.com

    #1058527
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