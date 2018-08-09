НОВАТЭК запустила вторую технологическую линию Ямал СПГ

Сегодня, с опережением графика примерно на месяц, компания НОВАТЭК ввела в эксплуатацию вторую линию по сжижению газа на «Ямал СПГ». Сегодня же планируется с нее отгрузить первую партию газа.

Партнерами российской компании в нем являются французская Total (20%), китайские CNPC (20%) и Silk Road Fund (9,9%). Инвестиционное решение о строительстве СПГ-завода стоимостью $27 млрд на базе месторождений полуострова Ямал было принято в 2013 г. Проект предполагал строительство трех технологических линии мощностью 5,5 млн т в год каждая и сроками запуска в конце 2017, 2018 и 2019 гг. соответственно. Исходя из этих же расчетов было законтрактовано почти 95% производственной мощности завода.

Запуск первой линии завода состоялся в декабре 2017 г., за четыре месяца до начала исполнения долгосрочных контрактов. Тогда же было объявлено о планах по строительству четвертой линии на базе собственной технологии «Новатэка» «Арктический каскад». Запустить третью линию 5,5 млн т «Новатэк» рассчитывает до конца этого года, четвертую (до 1 млн т) — в 2019 г.

Через несколько дней после отгрузки первой партии СПГ в порту Сабетта «Новатэк» анонсировал новую стратегию развития. Фиксируя свое положение на внутреннем российском рынке газа, компания планирует экспансию в СПГ-сегменте мирового рынка. К 2030 г. «Новатэк» намерен потратить 2,5-2,8 трлн руб. на строительство мощностей по сжижению газа, доведя их до до 55-57 млн т в год. А в дальнейшем, с учетом доразведки, выйти на производство около 72 млн т в год, что сравнимо с производством СПГ в Катаре.