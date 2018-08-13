Узбекистан заказал 1,1 тыс. грузовиков «Камаз» для войсковых частей

Камский автогигант в 10 раз увеличит выпуск грузовиков в Узбекистане для войсковых частей страны. Для обслуживания грузовиков нужен крупный сервисный центр, — сообщил в Казани аким Ташкентской области Гуломжон Ибрагимов

В ходе беседы с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым гость из Узбекистана ряд совместных проектов, в т ом числе по линии поставок грузовой техники «Камаз», производство которой в Узбекистане началось в конце прошло года. «Их начали собирать в Самарканде, там была свободная площадка, собрали первые 100 машин, военные их посмотрели, на этот год уже заказ 1,1 тыс. машин. Сейчас мы останавливаем выпуск MAN, на этой площадке будет работать „Камаз“», — сказал Ибрагимов в ходе официальной встречи с Миннихановым в Казанском Кремле. «Мы с вами обсуждали планы по созданию в Ташкентской области сервисного центра по обслуживанию грузовиков „Камаз“, потому что все военные части находятся вокруг Ташкента, — 42 войсковые части», — отметил Ибрагимов.В ноябре 2018 года гендиректор «Камаза» Сергей Когогин и председатель правления АО «Узавтосаноат» Умиджан Салимов подписали договор о сотрудничестве, предусматривающий организацию производства грузовых автотранспортных средств в Узбекистане. В рамках организации грузового автопроизводства, договором была предусмотрена поставка первых 100 сборочных комплектов для сборки автомобилей «Камаз» в Узбекистане. Подписание договора между «Камазом» и АО «Узавтосаноат» прошло в рамках визита в Узбекистан делегации РФ во в главе с премьер-министром страны Дмитрием Медведевым.